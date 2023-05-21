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Spor Enes'e dev talip
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Enes'e dev talip

Yeniakit Publisher
2023-05-21 13:06:00 -
Enes'e dev talip

Milli futbolcu Enes Ünal için son olarak İtalyan devi Juventus'un harekete geçtiği ve yaklaşık 30 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkarmaya hazır olduğu belirtildi.

İspanya La Liga'da ülkemizi başarıyla temsil eden Enes Ünal, burada attığı gollerle harika bir performans göstermesine rağmen, takımıyla küme düşmeme mücadelesi veriyor. 2020 yılından beri Getafe'de forma giyen Enes'in durumunu, dev kulüplerin yakından takip ettikleri öğrenildi.

Milli futbolcumuzun, kulübüyle sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Mavi-Beyazlılar'ın küme düşmesi durumunda, Enes'i elinde tutmasının imkansız olduğu konuşuluyor. Daha önce Enes için Portekiz basını, Benfica'nın ciddi şekilde ilgilendiğini yazmıştı.

26 yaşındaki forvetle ilgili İspanyol basınında da transfer haberleri çıkmaya devam ediyor. Enes için son olarak İtalyan devi Juventus'un harekete geçtiği ve yaklaşık 30 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkarmaya hazır olduğu belirtildi. Ayrıca yıldız futbolcunun, tıpkı kendisi gibi bu sezon gollerine devam eden ve küme düşme potasındaki takımlardan Espanyol'da oynayan Joselu ile birlikte, büyük takımların hücum hattında alternatif olabileceği de konuşuluyor. İspanya'daki Fichajes Gazetesi, Milli oyuncumuzun, Joselu ile birlikte Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid gibi takımların kadrosunda yer alabilme ihtimalinin olduğunu vurguladı.

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