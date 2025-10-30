Enes Batur geri mi dönüyor! 16 milyonluk kanalında şaşırtan hamle merak uyandırdı!
Milyonlarca takipçisi bulunan YouTuber Enes Batur, kısa süre önce kapattığı 16 milyon aboneye sahip kanalını yeniden aktif hale getirdi. Kanalın kapanması sonrası sosyal medyada pek çok iddia ortaya atılmış, kararın neden alındığı tartışılmıştı. Şimdi ise Batur’un bu dönüş hamlesi, “Yeni bir proje mi geliyor?” sorularını gündeme taşıdı. Takipçiler yeniden paylaşım yapıp yapmayacağını merakla bekliyor.
Geçtiğimiz günlerde 16 milyon aboneye sahip YouTube kanalını aniden kapatan ve Instagram’daki tüm paylaşımlarını silen ünlü fenomen Enes Batur, kanalını yeniden aktif hale getirdi.
Kanalın yeniden açılmasıyla birlikte Enes Batur, uzun süredir abone sayısında zirvede olan Ruhi Çenet’in önünde konumlanırken, Çenet kısa süreliğine ikinci sıraya geriledi.
Sosyal Medya
İstanbul’da şaşkına çeviren görüntü! Markete giren inekler meyve-sebze reyonunu talan etti