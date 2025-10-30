  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Gebze'de acı bilançonun son perdesi: Baba Levent Bilir de hayatını kaybetti

ABD Başkanı Trump: 'Vergilerin düşürülmesi karşılığında 350 milyar dolar verecekler'

Kadını yerden yere çarptı! Tayland’da kadın döven İsrailliye meydan dayağı

İmamoğlu casusluk soruşturmasında ifşa oldu: İş adamı Murat Ülker'e şantajlı tuzak!

Bayrağı yere düşürmeyen temizlik işçisinden 1 maaş ikramiyeye duygulandıran cevap: Bayrak bana yeter!

Bahçeli'den Erdoğan'a jest! Anlamı büyük

Almanya ile yeni dönem başlıyor: Merz Türkiye’de…

Çocuklar teşhirci mi yapılsaydı? Sapıklığın adresi CHP

Az daha bütün sokak yanıyordu! Kız istemeye gelip apartmanı yaktılar: 8 kişi hastanelik oldu

Suriye'den takdir toplayan karar! Kosova'yı resmen tanıdı
Teknoloji Enes Batur geri mi dönüyor! 16 milyonluk kanalında şaşırtan hamle merak uyandırdı!
Teknoloji

Enes Batur geri mi dönüyor! 16 milyonluk kanalında şaşırtan hamle merak uyandırdı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Enes Batur geri mi dönüyor! 16 milyonluk kanalında şaşırtan hamle merak uyandırdı!

Milyonlarca takipçisi bulunan YouTuber Enes Batur, kısa süre önce kapattığı 16 milyon aboneye sahip kanalını yeniden aktif hale getirdi. Kanalın kapanması sonrası sosyal medyada pek çok iddia ortaya atılmış, kararın neden alındığı tartışılmıştı. Şimdi ise Batur’un bu dönüş hamlesi, “Yeni bir proje mi geliyor?” sorularını gündeme taşıdı. Takipçiler yeniden paylaşım yapıp yapmayacağını merakla bekliyor.

Geçtiğimiz günlerde 16 milyon aboneye sahip YouTube kanalını aniden kapatan ve Instagram’daki tüm paylaşımlarını silen ünlü fenomen Enes Batur, kanalını yeniden aktif hale getirdi.

Kanalın yeniden açılmasıyla birlikte Enes Batur, uzun süredir abone sayısında zirvede olan Ruhi Çenet’in önünde konumlanırken, Çenet kısa süreliğine ikinci sıraya geriledi.

İstanbul’da şaşkına çeviren görüntü! Markete giren inekler meyve-sebze reyonunu talan etti
İstanbul’da şaşkına çeviren görüntü! Markete giren inekler meyve-sebze reyonunu talan etti

Sosyal Medya

İstanbul’da şaşkına çeviren görüntü! Markete giren inekler meyve-sebze reyonunu talan etti

Türk bayrağında skandal hareketler! Uygunsuz görüntüler pes dedirtti
Türk bayrağında skandal hareketler! Uygunsuz görüntüler pes dedirtti

Sosyal Medya

Türk bayrağında skandal hareketler! Uygunsuz görüntüler pes dedirtti

İETT’deki kadının yaptığı şoke etti! Sosyal medya onu konuşuyor
İETT’deki kadının yaptığı şoke etti! Sosyal medya onu konuşuyor

Sosyal Medya

İETT’deki kadının yaptığı şoke etti! Sosyal medya onu konuşuyor

Diş teli bakın ne işe yarıyor! Sosyal medyada paylaşım ilgi topladı
Diş teli bakın ne işe yarıyor! Sosyal medyada paylaşım ilgi topladı

Sosyal Medya

Diş teli bakın ne işe yarıyor! Sosyal medyada paylaşım ilgi topladı

Bu nasıl şerefsizlik! Bir baba Müslüman oğluna bunu yapar mı?
Bu nasıl şerefsizlik! Bir baba Müslüman oğluna bunu yapar mı?

Sosyal Medya

Bu nasıl şerefsizlik! Bir baba Müslüman oğluna bunu yapar mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23