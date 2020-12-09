  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Enerya, Aksaray'da 3 bin 921 sanayiciye hizmet veriyor
Ekonomi

Enerya, Aksaray'da 3 bin 921 sanayiciye hizmet veriyor

Yeniakit Publisher
2020-12-09 12:25:03 -
Enerya, Aksaray'da 3 bin 921 sanayiciye hizmet veriyor

​​​​​​​ANKARA (AA) - Enerya'nın Aksaray'da doğal gaz kullanımına geçen 3 bin 291 sanayi ve işletme abonesi olduğu belirtildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Aksaray'da sanayi alanında birçok fabrika ve işletmenin faaliyet gösterdiği bildirildi.

Şehrin gelişmesiyle aynı oranda sanayinin enerji açığıın da ortaya çıktığına dikkat çekilen açıklamada, "Tercih edilen enerjinin temiz enerji olması oldukça önemli. Doğal gazın şehre kazandırılan temiz hava olduğunun farkındalığıyla Enerya, Aksaray'da, 2 yıl içinde yüzde 20 artarak 3 bin 291’e ulaşan konut dışı abonesiyle sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerya Aksaray İşletme Müdürü Taylan Ağca, Aksaray'ın yurt içi ve yurt dışına mal ve hizmet üreten ve üretmeye devam eden Türkiye'nin Anadolu'daki önemli şehirlerinden biri olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sanayide doğal gaz kullanımının en büyük avantajı zaman gözetmeksizin yüksek verimlilik ve kalitede üretime hizmet edebilmesi. Aksaray sosyal, kültürel ve sanayi alanında çok iyi gelişmeler kaydetti. Enerya tüm paydaşlarıyla çevreyi koruyor. Doğal gaz sağlık ve ısınmada konforun yanı sıra sanayicilerin bütçesine de katkı sağlıyor. Orta ölçekli bir sanayicinin doğal gaz kullanımıyla yılda ortalama 278 bin lira tasarruf sağlanabilir."

Enerya'nın, Aksaray'da merkez ve 3 ilçedeki 67 mahallede 955 kilometre doğal gaz boru hattı ile konut ve konut dışında toplam 102 bin 507 aboneye hizmet verdiği kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azrail, Emre Kongar'ı yoklamış: Azrail'le göz göze!
Medya

Azrail, Emre Kongar'ı yoklamış: Azrail'le göz göze!

Koronavirüse yakalanarak hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından taburcu olan Emre Kongar alaycı bir üslup ile Azrail'le göz göze geldi..
Rusya’dan şaşırtan Azerbaycan hamlesi! Durdurma kararı aldılar
Dünya

Rusya’dan şaşırtan Azerbaycan hamlesi! Durdurma kararı aldılar

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı, Azerbaycan'dan domates ve elma alımını durdurma kararı aldıklarını duyurdu.
Türkiye de sipariş vermişti... Koronavirüs aşısının onaylanmasında 'rüşvet' skandalı!
Sağlık

Türkiye de sipariş vermişti... Koronavirüs aşısının onaylanmasında 'rüşvet' skandalı!

Çin'in ilaç düzenleme kurumuna aşı onaylarını hızlandırmak için rüşvet verdiği ortaya çıktı.
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay