Enerjisini güneşten alıp 349 bin ağacı kurtaracak
İklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren Daikin, Hendek’teki fabrikasının ihtiyacı olan enerjiyi üretmek üzere güneş enerji sistemi (GES) kuruyor. 5 bin 760 kilovat kurulu güç kapasiteli sistem, 2019 yılı enerji harcaması baz alınarak yapılan hesaplara göre fabrikanın ihtiyacının yüzde 60’ını üretecek. Fabrikada yapımı süren hatların tamamlanmasıyla bu oran yüzde 75’e ulaşacak.
Yatırım maliyeti 3 milyon dolar olan GES projesinin 6,5 yılda kendini amorti edeceğini söyleyen Daikin Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Önder, enerji ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol üstlenecek GES projesinin çevre misyonu ve yenilenebilir enerji kaynaklarına bağlılığının göstergesi olduğunu belirtti. Önder, “Üretim faaliyetlerimiz için Hendek fabrikamızda yüksek miktarda enerjiye ihtiyaç duyuyoruz. Şubatta yapımı başlayan projeyle karbondioksit salımı yılda 4 bin 186 ton azalırken 349 bin ağaç kurtulacak” bilgisini verdi.