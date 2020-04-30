Enerjisini güneşten alıp 349 bin ağacı kurtaracak

Yatırım maliyeti 3 milyon dolar olan GES projesinin 6,5 yılda kendini amorti edeceğini söyleyen Daikin Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Önder, enerji ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol üstlenecek GES projesinin çevre misyonu ve yenilenebilir enerji kaynaklarına bağlılığının göstergesi olduğunu belirtti. Önder, “Üretim faaliyetlerimiz için Hendek fabrikamızda yüksek miktarda enerjiye ihtiyaç duyuyoruz. Şubatta yapımı başlayan projeyle karbondioksit salımı yılda 4 bin 186 ton azalırken 349 bin ağaç kurtulacak” bilgisini verdi.