Enerjisa Üretim ‘Womentum’ programının ikincisini başlattı

8 hafta boyunca online platformda gerçekleşecek programa üniversite 3’üncü ve 4’üncü sınıfında ya da meslek yüksek okulu son sınıfında eğitim gören kadın öğrenciler başvurabilecek.

‘Womentum’a katılanlar, kişisel gelişimden kariyer planlamasına ve sürdürülebilirliğe kadar birçok alanda eğitimle desteklenen birlikte öğrenme deneyiminin bir parçası olacak.

Program kapsamında iklim krizi, enerji arz ve talebi gibi temel konular hakkında öğrencilere bilgiler verilecek. Enerjisa Üretim’den ‘Womentum’la ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Katılımcılara kişisel gelişim konusunda yılmazlık, çeviklik, empati ve gönüllülük, iletişim ve beden dili, eleştirel düşünme ve öğrenme aşkı başlıkları öğretilecek. Kariyer süreci konusunda ‘iş hayatında kadın olmak’ ile ‘yeni meslekler’ panelleri yapılacak. Öğrencilere networking, mülakat teknikleri, özgeçmiş hazırlama konularında alanında uzman isimlerce eğitim verilecek. Enerjisa Üretim yöneticileriyle birebir mülakat yapma imkânı tanınacak. Katılımcılar, ‘Womentum’ programının diğer dersleri olan Finans 101 ve Dijital 101 derslerinde ise finansçı olmayanlar için finans eğitimi ile dijital maharetler terimler üzerine eğitim alacak. Katılımcıların bakış açıları ve bilgi birikimleriyle kariyerlerine başlarken gerekli yetkinlikleri kazanmaları hedeflenen ‘Womentum’ programına son başvuru tarihi ise 27 Mart 2023.”