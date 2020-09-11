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Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den yeni doğal gaz açıklaması
Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den yeni doğal gaz açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-11 12:29:00 -
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den yeni doğal gaz açıklaması

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklama ile Türkiye'nin Karadeniz'de tarihinin en büyük doğalgaz keşfini gerçekleştirdiğinin müjdesini vermişti.

Fatih Sondaj Gemisi tarafından Tuna-1 olarak bilinen Sakarya Gaz Sahası'nda keşfedilen doğal gaz ile ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin enerjideki dışa bağımlılığı büyük oranda sona erdirecek olan doğal gazın bulunduğu sahanın uygun bir modelle geliştirilip üretime hazırlanacağını söyleyen Bakan Dönmez, "Bunun için şu anda mühendislik çalışmaları başlamış durumda" dedi.

"Karada ilk gaz teslimini yapacağız"

Doğal gazla ilgili hedefi paylaşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "İnşallah hedefimiz 2023 gibi üç yıl içerisinde Cumhuriyetimizin 100. yılında bu gazı kıyımıza getirip sisteme bağlamak. İlk etapta yüksek volümlü üretim olmuyor bu tip sahalarda. Üretim planlaması temel itibarı ile bir optimizasyon işi. En yüksek üretim seviyesine çıkmak için belirli bir süreye ihtiyacımız olacak gibi öngörüyoruz; ancak 2023'de karada ilk gaz teslimini yapacağız." dedi.

Fatih Dönmez, toplamda 30-40 kuyu açmayı planladıklarını ve şu anda bu çalışmayı yürütüldüğünü de sözlerine ekledi.

Türkiye’ye 7 yıl yetecek olan doğal gazın Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından çıkarılacağı açıklanmıştı.

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