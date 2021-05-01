Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den 1 Mayıs mesajı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, üreten Türkiye'yi emek ve alın terleriyle geleceğe taşıyan tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Üreten Türkiye'mizi emek ve alın terleriyle geleceğe taşıyan tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.