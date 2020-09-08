Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez böyle duyurdu: Tüm zamanların rekorunu kırdık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabı üzerinden günlük elektrik üretimi ve saatlik elektrik tüketimine ilişkin veriler paylaştı.

Yaptığı paylaşımda 3 Eylül tarihine dikkat çeken Bakan Dönmez, söz konusu tarihte tüm zamanların günlük elektik üretim rekorunun 1 milyar kilovatsaat aşılarak kırıldığını belirtti.

"Üreten Türkiye'nin enerjisi rekorlar kırarak yükselmeye devam ediyor" ifadelerini kullanan Bakan Dönmez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen günlük/saatlik elektrik üretiminde ulaşılan miktarla Türkiye’nin enerjisine enerji kattıklarını belirtti.

Önceki rekor 2018'de kırılmıştı

Bakan Dönmez'in paylaşımına göre, 3 Eylül'de 1 milyar 7 milyon 331 bin kilovatsaat günlük elektrik üretimi ile tüm zamanların en yüksek değerine ulaşıldığı kaydedilirken, 2 Ağustos 2018'de kırılan bir önceki rekorda da 1 milyar 6 milyon 642 bin kilovatsaat değerine ulaşılmıştı.

Saatlik elektrik tüketimine de yer verilen paylaşımda 49 milyon 556 bin kilovatsaat ile yine 3 Eylül'de saat 14:00'te tüm zamanların en yüksek değerin kaydedildiği belirtildi.

38 adet Keban Barajı'na denk

Öte yandan en yüksek talebin olduğu saat 14.00'te 38 adet Keban Barajı'na denk elektrik üretimi yapıldı ve aynı düzeyde tüketim meydana geldi.