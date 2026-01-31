Enerji kesilmesin diye karla mücadele ediyorlar!

Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar, hayatı olumsuz etkilerken enerji altyapısında da ciddi zorluklara yol açtı. Kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji arzı hedefiyle hizmet veren Dicle Elektrik, kış şartlarının ağırlaştığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sahadaki çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Son olarak, Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve ardından gelen dondurucu soğukların dağıtım hatlarında yol açtığı olumsuzluklar giderildi. İlçede bulunan 5 bin abonenin neredeyse tamamına enerji verilirken, kar yağışının yoğun olduğu dağlık bölgelerde kalan az sayıdaki abonelere ise kesintisiz enerji verilmesi için ekipler, kar yağışının 1 metreyi aştığı bölgelerde zorlu hava ve saha şartlarına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

“İnsanüstü bir özveri”

Dicle Elektrik Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka, geçtiğimiz günlerde Çüngüş ilçesinde afet niteliğinde bir kar yağışı yaşandığını söyledi. Ayrıca hala bölgede kar yağışının aralıklı olarak devam ettiğini belirten Yaka, "Buna karşın hızlı bir şekilde mevcut sahadaki ekiplerimize ek olarak 50 personelimizi daha ilçeye yönlendirdik. Hava şartlarından kaynaklanan olumsuzluklara anında müdahale ederek insanüstü çabayla ilçe merkezi ve kırsaldaki yerleşim birimlerinin neredeyse tamamına yeniden enerji vermeyi başardık. Bunu yaparken mevsim şartlarından etkilenen direklerimizi hemen yenileriyle değiştirdik. Dağıtım trafolarını besleyen hatlara gerekli müdahaleleri yaptık. Bu başarılı operasyonun arkasında, zaman zaman bir metreyi aşan kar şartlarında dahi insanüstü bir özveriyle görev yapan saha personelimizin emeği bulunuyor" dedi.

Öte yandan, Dicle Elektrik yetkilileri, afet niteliğinde yağan karın, özellikle Çüngüş kırsalında yer alan dağlık bölgelerde, 12 mahalle ve 17 mezranı elektrik altyapısını olumsuz bir şekilde etkilediğini belirtti. Söz konusu bölgelerde ekipler çetin kış şartlarıyla mücadele ederken, ilgili aboneleri elektriksiz bırakmamak için de jeneratör desteği çalışmaları yürütülüyor.