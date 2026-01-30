  • İSTANBUL
Refah Sınır Kapısı pazar günü açılıyor: Çift yönlü geçişler başlıyor

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki kritik öneme sahip Refah Sınır Kapısı, pazar günü itibarıyla yaya trafiğine yeniden açılıyor. İşgal hükümetine bağlı kuruluşlardan yapılan açıklamaya göre, geçişler belirli şartları taşıyan kişiler için her iki yönde de mümkün olacak.

Güvenlik koordinasyonu ve AB denetimi

Haberin detaylarına göre, sınır kapısındaki trafik Mısır ile koordinasyon içerisinde yürütülecek. Geçiş yapacak bireylerin İsrail tarafından önceden güvenlik onayının alınması şart koşulurken, sürecin AB (Avrupa Birliği) misyonunun gözetimi altında gerçekleştirileceği bildirildi.

Süreç şu şekilde işleyecek:

  • İlk Kontrol: AB misyonu tarafından kimlik tespiti ve tarama yapılacak.
  • Ek Denetim: İşgal ordusunun belirlediği koridorda ikinci bir güvenlik taraması uygulanacak.

 

ABD ateşkes planının bir parçası

Bu gelişmenin, ABD tarafından önerilen Gazze ateşkes planının bir parçası olduğu ifade ediliyor. Geçtiğimiz mayıs ayından bu yana büyük ölçüde kapalı tutulan sınır kapısı, bölgeye insani yardım ve sivil girişi için hayati bir damar niteliği taşıyor.

İşgal rejimi, geçtiğimiz günlerde son esir cesedine ulaşılmasının ardından kapıyı yeniden açma niyetini kamuoyuyla paylaşmıştı. Bu adımın bölgedeki insani kriz üzerindeki etkisi yakından takip ediliyor.

ata

türk askeri, aynel araba, gazzeye, almanya.ya kadar bütün otoban hattına ve tabii ki kudüse girmelidir...
