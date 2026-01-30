ABD’den füze hamlesi: Yıllık kapasite 400’e yükseliyor

Anlaşma, PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) füzelerinin üretimini hızlandırmaya yönelik daha önce yapılan benzer bir çerçeve düzenlemenin ardından geldi.

Şirket, söz konusu anlaşmanın önümüzdeki yedi yıl boyunca THAAD üretimini kademeli olarak artırmaya yönelik uzun vadeli bir planı desteklediğini açıkladı. Lockheed Martin, ABD hükümetiyle birlikte yürütülecek sürecin, 2026 mali yılının son kongre ödenekleri ve diğer finansman kaynakları kapsamında verilmesi beklenen ilk sözleşmeyle başlamasının öngörüldüğünü bildirdi.

YENİ TESİS YATIRIMI

Üretim artışı kapsamında Lockheed Martin, ABD’nin Arkansas eyaletinin Camden kentinde yeni bir mühimmat hızlandırma merkezi kuracağını duyurdu. Tesisin, gelişmiş üretim yöntemleri, robotik ve dijital teknolojiler kullanılarak THAAD, PAC-3 ve diğer sistemlerin üretimini desteklemesi hedefleniyor.

Şirket, ABD Başkanı Donald Trump’ın ilk görev döneminden bu yana öncelikli sistemler için kapasiteyi genişletmek amacıyla 7 milyar dolardan fazla yatırım yaptığını, bunun yaklaşık 2 milyar dolarının mühimmat üretimine odaklandığını açıkladı. Ayrıca önümüzdeki üç yıl içinde ABD’nin çeşitli eyaletlerinde yer alan 20’den fazla tesisin genişletilmesi ve modernizasyonu için ilave çok milyar dolarlık yatırımların planlandığı ifade edildi.

İSTİHDAM VE MEVCUT ALTYAPI

Lockheed Martin, hâlihazırda ABD genelinde THAAD üretimine ayrılmış 340 bin metrekareden fazla alana sahip olduğunu ve program kapsamında 2 binden fazla kişiyi istihdam ettiğini belirtti. Şirket, artan üretim talebinin on binlerce imalat, mühendislik ve nitelikli iş gücü pozisyonunun oluşturulmasını beraberinde getirdiğini kaydetti.

Lockheed Martin Yönetim Kurulu Başkanı Jim Taiclet, “ABD Savaş Bakanlığı’nın tedarik reformunu ilerletmeye yönelik vizyonunu, ABD ordusu ve müttefiklerimiz için kritik mühimmatlara yönelik ilave çerçeve anlaşmalarıyla daha da geliştirmeye kararlıyız. Bugün THAAD üretimini dört katına çıkarmaya yönelik yapılan anlaşma, caydırıcılık sağlamak amacıyla her zamankinden daha fazla önleyiciye sahip olmamız anlamına geliyor.” dedi.