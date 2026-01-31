Eski Galatasaraylı Alman devinin başına geçti
Almanya'nın köklü kulüplerinden Eintracht Frankfurt, teknik direktörlük görevine Albert Riera'yı atadı. Alman kulübü, 43 yaşındaki İspanyol teknik adamla 2028 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.
2028'E KADAR SÖZLEŞME
Eintracht Frankfurt, Albert Riera ile 2028 yılına kadar geçerli sözleşme imzaladığını açıkladı. Kulüp, yeni teknik direktör tercihini genç ve modern futbol anlayışıyla öne çıkan Riera'dan yana kullandı.
KARİYERİ VE GEÇMİŞ GÖREVLERİ
Teknik adamlık kariyerine Galatasaray'da yardımcı antrenör olarak başlayan Albert Riera, daha sonra NK Olimpija, NK Celje ve Bordeaux'da görev yaptı. Riera, özellikle Slovenya'da elde ettiği başarılarla dikkat çekti.
KAZANDIĞI KUPALAR
Albert Riera, teknik direktörlük kariyerinde 1 Slovenya Ligi ve 2 Slovenya Kupası şampiyonluğu yaşadı.