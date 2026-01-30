  • İSTANBUL
Bursa trafiğinde film sahnelerini aratmayan anlar! Araçların arasından uçan tekmeyle fırladı
Yerel

Bursa trafiğinde film sahnelerini aratmayan anlar! Araçların arasından uçan tekmeyle fırladı

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Bursa'da trafiğin en yoğun olduğu saatlerde sürücüler arasında çıkan tartışma, akılalmaz bir şiddet olayına sahne oldu. Henüz belirlenemeyen bir sebeple araçlarından inen taraflar arasındaki sözlü atışma saniyeler içinde kavgaya dönüşürken, bir sürücünün hasmına doğru araçların arasından fırlayarak attığı uçan tekme çevredekilere büyük şok yaşattı.

Henüz belirlenemeyen bir sebeple araçlarından inen taraflar arasındaki sözlü atışma saniyeler içinde kavgaya dönüşürken, bir sürücünün hasmına doğru araçların arasından fırlayarak attığı uçan tekme çevredekilere büyük şok yaşattı.

Öfkenin kontrol edilemediği anlarda kavgayı ayırmak için çevredeki vatandaşlar ve bir motokurye büyük çaba sarf etti.

 

Tarafların güçlükle sakinleştirildiği o şiddet dolu anlar, tesadüfen bölgeden geçen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından anbean kaydedildi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, trafikteki tahammülsüzlüğün ulaştığı boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.

