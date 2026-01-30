Bursa trafiğinde film sahnelerini aratmayan anlar! Araçların arasından uçan tekmeyle fırladı

Henüz belirlenemeyen bir sebeple araçlarından inen taraflar arasındaki sözlü atışma saniyeler içinde kavgaya dönüşürken, bir sürücünün hasmına doğru araçların arasından fırlayarak attığı uçan tekme çevredekilere büyük şok yaşattı.

Öfkenin kontrol edilemediği anlarda kavgayı ayırmak için çevredeki vatandaşlar ve bir motokurye büyük çaba sarf etti.

Tarafların güçlükle sakinleştirildiği o şiddet dolu anlar, tesadüfen bölgeden geçen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından anbean kaydedildi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, trafikteki tahammülsüzlüğün ulaştığı boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.