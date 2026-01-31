  • İSTANBUL
Şaka değil gerçek! Bayrak direğinin ipi çalındı

Denizli Buldan'da köyün zirvesine Türk bayrağı dikmek için hazırlık yapan bir vatandaş, bayrak direğine bağlanan ipin yerinde olmadığını fark etti. Yaşanan olay şaşkınlık yaşattı.

Denizli’nin Buldan ilçesinde yaşanan olay, “bu kadarına da pes” dedirtti. Buldan ilçesine bağlı Gülalan Mahallesi Topraklık mevkiinde bulunan tepeye bayrak dikmek isteyen Mehmet Aydın, hazırladığı bayrak direğindeki ipinin çalınmış olduğunu belirtti.

 

Hazırladığı çukura beton atmaya giden Mehmet Aydın, "Olumsuz hava şartlarından dolayı hazırladığımız çukura beton atıp, direği yerleştirerek şanlı Türk bayrağımızı dikecektik. Ancak tepeye gittiğimizde önceden hazırladığımız ipin çalınmış olduğunu gördük. Bu duruma inanamadık. Çok üzüldük. İpe bile tenezzül edilmesi çok kötü bir durum. Kısa bir sürede tekrar gelerek bayrağımızı göndere çekeceğiz" dedi.

