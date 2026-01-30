Moskova'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler: Uluslararası güvenliğin kilit ortağı!

Enerjide dev projeler meyvesini veriyor

Moskova'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Zaharova, iki ülke arasındaki milyarlarca dolarlık projelerin başarısına dikkat çekti. Rusya'nın ikili iş birliğini geliştirme konusundaki tutumunun sarsılmaz olduğunu belirten Sözcü, şu ifadeleri kullandı:

TürkAkım, hem Türkiye vatandaşlarına hem de birçok Avrupa ülkesine kesintisiz gaz sağlıyor.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesiyle Türkiye'de nükleer sanayinin inşasına güçlü bir destek veriliyor.

Bölgesel meselelerde dengeleyici güç: Türkiye

Suriye, Libya, Afganistan ve Orta Doğu gibi sıcak bölgelerdeki gelişmeleri Türkiye ile yakın temas halinde takip ettiklerini söyleyen Zaharova, Ankara-Moskova hattındaki yoğun trafiğin Karadeniz başta olmak üzere uluslararası güvenliği tahkim ettiğini belirtti. Sözcü, bu diyaloğun Orta Doğu'da dengeli çözümler bulunması noktasında hayati önem taşıdığını kaydetti.

Suriye'de istikrar ve egemenlik vurgusu

Suriye'deki son gelişmeleri de değerlendiren Zaharova, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında 28 Ocak'ta gerçekleşen görüşmeye atıfta bulundu. Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini hatırlatan Zaharova, bölgedeki huzurun tüm dini ve etnik grupların haklarını gözeten kapsamlı bir diyalogla mümkün olacağının altını çizdi.

Batı'ya ve sabotajlara sert tepki

Kuzey Akım hatlarına yönelik sabotajlara da değinen Zaharova, bu kirli tezgahın arkasında sadece Ukrayna'nın değil, Batı istihbaratının da parmağı olduğunu söyledi. AB'nin (Avrupa Birliği) hukuksuz yaptırımlarına ve BM Genel Sekreteri'nin Batı propagandasına alet olmasına da sert tepki gösteren Zaharova, Rus bayraklı gemilerin korunması için her türlü önlemi alacaklarını vurguladı.