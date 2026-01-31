Türkiye’nin en mutlu şehirleri belli oldu! Zirvedeki ilimiz herkesi ters köşe yaptı
En mutlu şehirler araştırmasında zirve Karadeniz’den çıktı. Metropolleri geride bırakan şehir, huzur oranıyla dikkat çekti. İlk 10’daki sıralama ise ezber bozdu.
Türkiye’de mutluluğun adresi sanılanın aksine büyükşehirler olmadı. TÜİK’in yaşam memnuniyeti verileri, kalabalık ve yoğun şehirler yerine daha sakin, sosyal bağların güçlü olduğu illerin öne çıktığını gösterdi. Açıklanan oranlar, “nerede yaşamalı?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.
Listenin ilk sırasında yüzde 77,66 mutluluk oranıyla Sinop yer aldı. Yaklaşık 216 bin nüfusa sahip Karadeniz şehri, sakin yaşam tarzı ve sosyal huzur düzeyiyle 80 ili geride bıraktı. Büyükşehirlerin stresinden uzak yapısı, Sinop’u zirveye taşıyan temel faktör olarak öne çıkıyor.
İkinci sırada yüzde 76,43 ile Afyonkarahisar, üçüncü sırada ise yüzde 75,91 ile Bayburt bulunuyor. Dördüncü sıradaki Kırıkkale (yüzde 75,48) ise listenin sürprizlerinden biri oldu. Nüfusu görece küçük olan şehirlerin üst sıralarda yer alması dikkat çekti.
TÜİK verilerine göre en mutlu 10 şehir şöyle sıralandı: Sinop – Yüzde 77,66 Afyonkarahisar – Yüzde 76,43 Bayburt – Yüzde 75,91 Kırıkkale – Yüzde 75,48 Kütahya – Yüzde 73,76 Çankırı – Yüzde 73,50 Düzce – Yüzde 72,77 Uşak – Yüzde 72,34 Siirt – Yüzde 71,65 Şırnak – Yüzde 71,36 Özellikle Siirt ve Şırnak gibi şehirlerin ilk 10’da yer alması, mutluluğun yalnızca ekonomik ölçütlerle değil, toplumsal bağlar ve yaşam temposuyla ilişkili olduğunu gösterdi.
