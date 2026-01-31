  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ankara-Tahran rekabetinde korkutan senaryo: Batı, Türkiye’yi silmek için bunu yapacak Yerli ve milli devrim ile yükselişe geçtik Türkiye’nin en mutlu şehirleri belli oldu! Zirvedeki ilimiz herkesi ters köşe yaptı Nipah virüsünün tedavisi yok: Ölüm oranı yüzde 70'lerde! ABD-İran gerginliğinde Türkiye’den kritik hamle! Bütün dünya, gündem olan gelişmeyi “Tesadüf değil” diyerek duyurdu 50 günde bir kiracısını kontrol etme şartı! 35 bin liralık kiralık daireye 26 maddelik şart listesi Trump’tan Suudi Arabistan’a 9 milyar dolarlık fatura İşte Suriye’de YPG’nin diz çökmesi sonrası yeni hedef! Türkiye iki noktayı yok edecek
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Türkiye’nin en mutlu şehirleri belli oldu! Zirvedeki ilimiz herkesi ters köşe yaptı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye’nin en mutlu şehirleri belli oldu! Zirvedeki ilimiz herkesi ters köşe yaptı

En mutlu şehirler araştırmasında zirve Karadeniz’den çıktı. Metropolleri geride bırakan şehir, huzur oranıyla dikkat çekti. İlk 10’daki sıralama ise ezber bozdu.

#1
Foto - Türkiye’nin en mutlu şehirleri belli oldu! Zirvedeki ilimiz herkesi ters köşe yaptı

Türkiye’de mutluluğun adresi sanılanın aksine büyükşehirler olmadı. TÜİK’in yaşam memnuniyeti verileri, kalabalık ve yoğun şehirler yerine daha sakin, sosyal bağların güçlü olduğu illerin öne çıktığını gösterdi. Açıklanan oranlar, “nerede yaşamalı?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

#2
Foto - Türkiye’nin en mutlu şehirleri belli oldu! Zirvedeki ilimiz herkesi ters köşe yaptı

Listenin ilk sırasında yüzde 77,66 mutluluk oranıyla Sinop yer aldı. Yaklaşık 216 bin nüfusa sahip Karadeniz şehri, sakin yaşam tarzı ve sosyal huzur düzeyiyle 80 ili geride bıraktı. Büyükşehirlerin stresinden uzak yapısı, Sinop’u zirveye taşıyan temel faktör olarak öne çıkıyor.

#3
Foto - Türkiye’nin en mutlu şehirleri belli oldu! Zirvedeki ilimiz herkesi ters köşe yaptı

İkinci sırada yüzde 76,43 ile Afyonkarahisar, üçüncü sırada ise yüzde 75,91 ile Bayburt bulunuyor. Dördüncü sıradaki Kırıkkale (yüzde 75,48) ise listenin sürprizlerinden biri oldu. Nüfusu görece küçük olan şehirlerin üst sıralarda yer alması dikkat çekti.

#4
Foto - Türkiye’nin en mutlu şehirleri belli oldu! Zirvedeki ilimiz herkesi ters köşe yaptı

TÜİK verilerine göre en mutlu 10 şehir şöyle sıralandı: Sinop – Yüzde 77,66 Afyonkarahisar – Yüzde 76,43 Bayburt – Yüzde 75,91 Kırıkkale – Yüzde 75,48 Kütahya – Yüzde 73,76 Çankırı – Yüzde 73,50 Düzce – Yüzde 72,77 Uşak – Yüzde 72,34 Siirt – Yüzde 71,65 Şırnak – Yüzde 71,36 Özellikle Siirt ve Şırnak gibi şehirlerin ilk 10’da yer alması, mutluluğun yalnızca ekonomik ölçütlerle değil, toplumsal bağlar ve yaşam temposuyla ilişkili olduğunu gösterdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
2008 Krizini önceden bilen isimden çarpıcı altın ve dolar açıklaması
Ekonomi

2008 Krizini önceden bilen isimden çarpıcı altın ve dolar açıklaması

2008 küresel ekonomik krizini önceden öngörmesiyle tanınan ABD’li ekonomist Peter Schiff, küresel piyasalarla ilgili yeni değerlendirmelerde..
Eşcinsel sapkın Mika Raun hakkında flaş karar
Gündem

Eşcinsel sapkın Mika Raun hakkında flaş karar

LGBT'li sapkın fenomen Mika Can Raun gözaltına alındı. Sapkın ismin gözaltı sebebi ortaya çıktı. İşte detaylar...

Yunanlılar manşete taşıdı! Hindistan, Türk gerçeğiyle tanıştı!
Gündem

Yunanlılar manşete taşıdı! Hindistan, Türk gerçeğiyle tanıştı!

Yunan pentapostagma sitesinin haberine göre, Türkiye; Yunanistan, İsrail ve Hindistan’ın Hint Okyanusu’ndan Doğu Akdeniz’e uzanan koridor pl..
Komünist olduğunu söyleyen vatandaştan Erdoğan’a tam destek: Antiemperyalist olduğu için yanındayım!
Gündem

Komünist olduğunu söyleyen vatandaştan Erdoğan’a tam destek: Antiemperyalist olduğu için yanındayım!

Sokak röportajlarında her gün farklı bir ses yükselirken, son olarak sosyal medyada gündem olan bir emekli vatandaşın sözleri ezberleri bozd..
İspanya'dan kanserle mücadelede devrim niteliğinde adım! Pankreas kanseri için umut veren gelişme
Sağlık

İspanya'dan kanserle mücadelede devrim niteliğinde adım! Pankreas kanseri için umut veren gelişme

İspanyol bilim insanları tarafından yürütülen ve tıp dünyasında büyük heyecan yaratan araştırma, en ölümcül kanser türlerinden biri olan pan..
Moğultay artıkları adaleti zedeliyor
Gündem

Moğultay artıkları adaleti zedeliyor

CHP cenahı, her fırsatta yargının siyasallaştığını iddia etse de, Ankara’da adliye koridorlarında hâlâ Mehmet Moğultay ve Seyfi Oktay ruhu d..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23