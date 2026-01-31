11,3 milyon araç sattı! Toyota, dünya liderliğini altıncı kez üst üste korudu

Küresel otomotiv pazarında istikrarlı büyümesini sürdüren Toyota, 2025 Ocak–Aralık döneminde 11 milyon 322 bin 575 adetlik satışa imza attı.

Yüzde 4.6 büyüme

Toyota, 2020’den bu yana sürdürdüğü dünya liderliğini bir kez daha perçinledi. Türkiye’de ve Avrupa’da tüm zamanların en yüksek satış rakamına ulaştığını açıklayan Toyota, global satış rakamlarını da paylaştı. Toyota 2025 Ocak-Aralık döneminde gerçekleştirdiği 11 milyon 322 bin 575 adetlik satışla, bir önceki yıla göre yüzde 4.6 büyüme gerçekleştirdi. Bu rakamlarla birlikte Toyota, altı yıldır üst üste dünyanın en büyük üreticisi olmayı başardı.

Toyota’nın farklı ülke ve bölgelerin taleplerini karşılayacak şekilde geliştirdiği tam hibrit, şarj edilebilir hibrit, tamamen elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli araçlardan oluşan çoklu mobilite çözümleri, 2025 yılında da kullanıcılar tarafından yüksek talep görmeye devam etti.

Tüm dünyada başarısını kanıtladı

Corolla, RAV4, Camry, Land Cruiser, Hilux gibi birçok global modelle tüm dünyada başarısını kanıtlayan Toyota, 2026’da da yenilikçi ürünlerini sunmaya devam edecek. Bu yıl Toyota’nın sunacağı yenilikler arasında yeni nesil Hilux ve RAV4 gibi modeller yer alacak.

Hibrit araç satışları yüzde 19.5 arttı

Dünyanın en büyük üreticisi Toyota, 2025 yılında global tam hibrit satışlarını yüzde 7 artırarak 4 milyon 433 bin adetlik satış elde etti. Markanın şarj edilebilir hibrit araç satışları yüzde 19.5 artarak 183 bin 845 adede ve tamamen elektrikli satışları yüzde 42 artarak yaklaşık 200 bine ulaştı. Otomotiv sektöründe geleceğin teknolojilerinden biri olarak kabul edilen hidrojen yakıt hücreli araçların satışı 1.257 adet olarak gerçekleşti. Toyota’nın düşük ve sıfır emisyonlu araç satışı ise yüzde 10 artarak yaklaşık 5 milyon adet oldu.