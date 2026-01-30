İstanbul'da trafik çilesi: Megakent teslim oldu, yoğunluk yüzde 90'a dayandı

  • İSTANBUL
İstanbul'da haftanın son iş gününde mesai bitimiyle birlikte trafik yine durma noktasına geldi. Etkisini artıran sağanak yağışın da eklenmesiyle sürücüler yollarda mahsur kalırken, kentin haritası adeta "kan kırmızısına" boyandı. İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 87'yi aşarak vatandaşı canından bezdirdi.

Avrupa Yakası'nda araçlar santim santim ilerliyor

Hafta sonu tatili öncesi yollara düşen İstanbullular, ana arterlerde tam bir keşmekeşin içine düştü. D-100 kara yolunda Sefaköy, Yenibosna, Bakırköy ve Cevizlibağ hattında trafik kilitlendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde uzun araç kuyrukları oluşurken, TEM otoyolu Hasdal ve Seyrantepe mevkilerinde de trafik çift yönlü olarak durma noktasına geldi.

Avrupa Yakası'ndaki trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yüzde 90 seviyelerine kadar ulaştı.

 

Anadolu Yakası'nda köprü trafiği felç

Anadolu Yakası'nda da manzara değişmedi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise Anadolu-Avrupa geçişinde büyük aksamalar yaşanıyor. D-100 kara yolunda Ataşehir'den Maltepe'ye kadar olan bölgede sürücüler kontak kapatma noktasına gelirken, sahil yolunda da yer yer yoğunluk gözleniyor.

Anadolu Yakası'nda ölçülen yoğunluk oranı ise yüzde 81 olarak kayıtlara geçti.

 

Toplu taşımada izdiham

Trafik yoğunluğu sadece özel araç sahiplerini değil, toplu taşımayı kullanan vatandaşları da vurdu. Metrobüs duraklarında, otobüs bekleme alanlarında ve aktarma merkezlerinde insan seli oluştu. Sağanak yağış altında evine ulaşmaya çalışan vatandaşlar, İBB'nin trafik yönetimi konusundaki yetersizliğine bir kez daha şahitlik etti.

Sürücülerin ve yolcuların zorlu bekleyişi kentin birçok noktasında devam ediyor.

