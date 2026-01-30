Rudaw'ın kirli oyunu elinde patladı: Kürt teyze Türk askerine kalkan oldu!

"Türk askeri bize zarar vermez!"

Muhabirin "Türk askeri buraya geldi mi, size zarar verdi mi?" şeklindeki provokatif sorularına tokat gibi cevaplar veren teyze, Türk askerinin nezaketini ve profesyonelliğini şu sözlerle anlattı:

"Eve gelmediler, tepeden geçtiler."

"'Size zarar vermeyeceğiz, sadece keşif yapıyoruz' dediler."

"Bize hiçbir zaman vurmadılar, sadece yüksekleri ve tepeleri (terör yuvalarını) vurdular."

"Neden yolumuzu, okulumuzu sormuyorsun?"

Muhabirin ısrarla Türk askerini hedef gösteren sorularına sinirlenen teyze, asıl sorunun hizmet eksikliği ve terör baskısı olduğunu haykırdı. Rudaw muhabirini köşeye sıkıştıran o ifadeler:

"Bak caddemiz yok, elektriğimiz yok, suyumuz yok, mektebimiz yok... Bunları neden sormuyorsun da sadece Türk askerini sorup duruyorsun?"

"PKK yok olsa dünya serbest olur"

Bölge halkının terör örgütünden bıktığını açıkça dile getiren Kürt teyze, PKK'nın bölgedeki varlığının özgürlükleri kısıtladığını belirtti. "Türkler yol veriyor, PKK yol vermez! PKK buradan kovulsa dünya serbest olur" diyerek terör örgütünün bölgedeki işgalci ve baskıcı yüzünü bir kez daha deşifre etti.