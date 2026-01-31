Nipah virüsünün tedavisi yok: Ölüm oranı yüzde 70'lerde!

‘ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU GİBİ BAŞLIYOR’ Virüsün Türkiye için bir tehdit oluşturmadığını ancak yurt dışına seyahat edenlerin dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Özlü, “Üst solunum yolu enfeksiyonu gibi başlıyor ama zatürreye, alt solunum yolları enfeksiyonlarına ve beyin iltihabına dönüşebiliyor. Başlangıçta kas, baş, boyun ağrısı, ateş ve kırgınlık gibi semptomla daha sonra öksürük, nefes darlığı, bilinç bozukluğu ve nöbetler şeklinde ortaya çıkabiliyor. Aslında Türkiye için bir tehdit veya risk şu anda yok.