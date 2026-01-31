Nipah virüsünün tedavisi yok: Ölüm oranı yüzde 70'lerde!

Prof. Dr. Özlü, “Nipah virüsü aslında 1999’da Malezya’da ilk defa fark ettiğimiz bir virüs. Bu meyve yarasalarından bulaşan zoonotik bir virüs. İnsanlara daha çok yarasaların tükürüğü ve idrarıyla bulaşmış meyveler vasıtasıyla geçiyor. Doğrudan yarasadan da geçebilir. Daha sonra hasta kişilerden sağlam kişilere, insandan insana da bulaşı olduğu da ortaya çıktı. Başka Malezya’da, Singapur’da daha sonra Bangladeş’te vakalar görüldü. Son olarak Hindistan’da iki sağlık çalışanının bu hastalığa yakalanarak vefat ettiği tespit edildi. Nipah virüsünün en üzücü tarafı ölümcüllük oranlarının çok yüksek olması. Vakaların yüzde 45-70’inin ölümle sonuçlandığını biliyoruz. Henüz herhangi bir aşısı ya da ilacı şu anda yok” ifadelerini kullandı.