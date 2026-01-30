  • İSTANBUL
Lavrov’dan dünyaya Türkiye ilanı: "Çökmekte olan yapıyı sadece Türk diplomasisi kurtarabilir!"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye Gazetesi’ne verdiği tarihi röportajda Ankara’nın küresel siyasetteki eşsiz rolüne dikkat çekti. Türk diplomatların tarihsel bir derinliğe sahip olduğunu belirten Lavrov, "Eğer birisi bu yıkılan sistemi ayağa kaldırabilecekse, o da yetenekli Türk diplomatlardır" diyerek Türk hariciyesine övgüler yağdırdı.

Rusya’nın tecrübeli Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türk medyasındaki ilk yüz yüze röportajını Sevil Nuriyeva’ya verdi.

Küresel krizlerin çözümünde Türkiye ile Rusya arasındaki stratejik sinerjinin önemine vurgu yapan Lavrov, Türk hariciyesinin sahip olduğu "ekol"ün dünyada benzeri az bulunan bir güç olduğunu ifade etti.

Türk halkının Osmanlı İmparatorluğu’ndan gelen tarihsel hafızasını dış politikada ustalıkla kullandığını belirten Lavrov, iki ülke arasındaki ilişkilerin sadece çıkarlar üzerinden değil, derin bir karşılıklı anlayışla yürüdüğünü söyledi.

TARİHSEL HAFIZA VE ULUSAL ÇIKARLARIN UYUMU

Lavrov, Türkiye’nin dış politikasını kurgularken imparatorluk geçmişinden gelen birikimi bugünün şartlarıyla harmanlamasını takdirle karşıladıklarını belirtti.

"Türk halkı ulusal çıkarlarını hayata geçirirken Osmanlı mirasına başvuruyor, biz bunu çok iyi anlıyoruz" diyen Lavrov, Rusya’nın da benzer bir tarihsel bilinçle hareket ettiğini hatırlattı.

Bu ortak paydanın, her iki ülkeyi "çok kutuplu dünya düzeninin" inşasında doğal birer ortak haline getirdiğini vurguladı.

İSTANBUL MUTABAKATI VE BORIS JOHNSON ENGELİ

Ukrayna savaşına dair çarpıcı bir perde arkası bilgisini paylaşan Lavrov, 2022 Nisan ayında İstanbul’da barışın eşiğine gelindiğini hatırlattı.

Türkiye’nin mükemmel organizasyonuyla bir çözüm taslağı üzerinde anlaşıldığını belirten Rus Bakan, "Her şey hazırdı ama dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson gelip Ukraynalılara imzalamayı yasakladı" dedi.

Lavrov, o dönem kaçırılan bu fırsatın bugün yaşanan yıkımın asıl sebebi olduğunu savunurken, uzun süreli bir ateşkesin ancak Ukrayna'nın yeniden silahlanmasına hizmet edeceği için kabul edilemez olduğunu yineledi.

STRATEJİK PROJELERDE TAM MUTABAKAT

Enerji ve ticaret başlıklarına da değinen Lavrov, Türk Akımı ve nükleer enerji gibi dev projelerin provokasyonlara rağmen başarıyla ilerlediğini söyledi.

Türk tarım ürünlerinin kalitesine bizzat vurgu yapan Lavrov, Hakan Fidan ile kurdukları yakın diyaloğun Suriye, Libya ve Kafkasya gibi sıcak bölgelerde çözüm üretmeye devam edeceğini belirtti.

Lavrov’a göre Türkiye, Türk dünyasının parlayan merkezi olarak, dünyadaki "çökmekte olan yapıyı" onarabilecek diplomatik kapasiteye sahip yegane güç konumunda.

 

