Endüstriyel ağaçlandırma uygulama sahalarında arazi hazırlığı işi hizmet alımı yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Yatağan Orman İşletme Müdürlüğü, Kavak Orman İşletme Şefliği 51-69-106 Nolu Bölmelerinde ve MÇayı Orman İşletme Şefliği 155 Nolu Bölmesinde Endüstriyel Ağaçlandırma Uygulama Sahalarında Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

Ağaçlandırma, diri örtü temizliği, Silvikültür, Toprak Muhafaza ve Erozyon Kontrolü Çalışmalarında Yapılan Arazi Hazırlığı, suni tensil ve Toprak İşleme İşleri hizmet alımı işleri veya Ağaçlandırma, erozyon kontrolü, toprak muhafaza rehabilitasyonu, odun dışı bitkisel ürünler envanter ve planlaması, endüstriyel ağaçlandırma uygulaması, sıklık bakımı işleri, işaretleme işleri, suni tensil ve toprak işleme gibi işlerde danışmanlık hizmet alımı yapılmış olan odaya kayıtlı ruhsatlı orman mühendislerin veya orman yüksek mühendislerin iş bitirme belgeleri, benzer iş olarak kabul edilecek.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ