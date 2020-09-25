Endülüs’ten ‘İslam’ çağrısı

İspanya’nın güneyindeki Endülüs bölgesinin önemli kentlerinden Granada’da yaşayan Müslüman toplumu, koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu sosyoekonomik sorunları hafifletebilmek ve İslami faaliyet alanlarını koruyup genişletebilmek için yardım talep ediyor. Granada’nın Atarfe ilçesinde 2011 yılından bu yana Endülüs İslam kültürüyle bağlantılı faaliyetler yapan Vega Mescidi bu zamana kadar bölgede yaşayan veya turistik amaçlı gelen Müslümanlara yönelik verdiği sosyal hizmet ve dayanışmanın devamı için yardım kampanyası başlattı. Vega Mescidi’nin yöneticisi Shuaib Sanchez, Kovid-19’dan dolayı aktivitelerine ara vermek zorunda kaldıklarını, bağışlarla ayakta kaldıklarını ve mescit olarak kullandıkları evin kalan 150 bin avroluk borcunu ödemek için yardım kampanyası başlattıklarını söyledi.



İspanya içinde başlattıkları ilk kampanyanın etkili olmadığını ve seslerini duyurmak için bir video çekerek uluslararası çapta finans desteği istediklerini kaydeden Sanchez, “Kalan 150 bin avroluk borcumuzu 50’şer bin avro taksitle Ekim 2020, Nisan 2021 ve Ekim 2021 dönemlerinde ödememiz gerekiyor. Kaynaklarımızın yetersiz olmasından ve Kovid-19’un oluşturduğu genel durumdan dolayı yardım istemek zorunda kaldık” diye konuştu.



Son bir haftada Türkiye başta olmak üzere Belçika ve İngiltere’den yardımlar gelmekte olduğunu anlatan Sanchez, “Bizim inisiyatifimiz dışında gelişerek Türkiye’den çok önemli yardımlar gelmeye başladı. Türkiye’den gelen destek bizi çok şaşırttı ve sevindirdi. Şu ana kadar 21 bin avro topladık ve inşallah ekim ayına kadar ilk ödememizi yapabilecek duruma geleceğiz” şeklinde konuştu.



Hem ibadet hem de sosyal ve kültürel faaliyetler için 800 metrekarelik bir alana sahip olduklarını dile getiren Sanchez, “Endülüs ve Granada Müslümanlar için çok önemli bir yer. Bizler, 1970’lerde kurulan buradaki Müslüman toplumunun 3’üncü kuşağıyız. Endülüs İslam kültürünü en iyi şekilde yaymak için çalışıyoruz” dedi.