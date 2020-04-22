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Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Kovid-19 kısıtlamarı 28 gün daha uzatıldı

2020-04-22 19:13:09 -
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Kovid-19 kısıtlamarı 28 gün daha uzatıldı

CAKARTA (AA) - Endonezya’nın başkenti Cakarta'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan kısıtlamaların 28 gün daha uzatıldığı bildirildi.

Cakarta Valisi Anies Baswedan, yaptığı açıklamada, merkezi hükümetin salgınla mücadele kapsamında düzenlediği geniş kapsamlı sosyal kısıtlamaların başkentte 22 Mayıs'a kadar geçerli olacağını belirtti.

Baswedan, başkent için ilk etapta 10-24 Nisan tarihleri olarak belirlenen kısıtlamaların, sağlık birimleri ve uzmanların görüşüyle 28 daha uzatılması kararı alındığını ifade etti.

Başkente ek olarak Makassar, Pekanbaru, Depok, Bandung, Tangerang ve Bogor gibi 10'dan fazla bölgede de geniş kapsamlı sosyal kısıtlamalar uygulaması devam ediyor.

Endonezya'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 283 artarak 7 bin 418'e, can kaybı 19 artışla 635'e ulaştı.

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