Endonezya'nın ASELSAN Muhafızları ortaya çıktı

HaberDenizde.com'un verdiği habere göre, Endonezya Deniz Güvenliği Ajansı (Bakamla) Tesisler ve Altyapı Bürosu (Sarpras) Başkanı Amiral Rudi Parulian Simorangkir gözetiminde Petong Adası'nda gerçekleştirilen eğitime Bakamla'ya bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın KN Bintang Laut-401, KN Ular Laut-405, KN Singa Laut-402 ve KN Belut Laut-406 gemileri katıldı.

Amiral Parulian, "Bu silah, Endonezyalı Bakamla askerleri denizlerimizi korurken bizleri koruyacak" dedi. Eğitimlere ASELSAN uzmanları da katılırken dört geminin, 400 ile bin 500 metre mesafedeki hedef atış testini de başarıyla tamamladığı öğrenildi.

30 mm MUHAFIZ Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi / ASELSAN SMASH 30MM

ASELSAN MUHAFIZ termal kamera, kamera ve lazer mesafe ölçme cihazı da takılabilen; silah kumanda birimi aracılığı ile uzaktan kumanda edilebilen, otomatik hedef takip özelliğine ve modüler yapıya sahip stabilize silah sistemi olarak tanımlanıyor.

Gece ve olumsuz görüş şartlarında çıplak gözle görülemeyen hedeflerin tespit edilmesini, hedeflerin otomatik olarak tanınmasını, takip edilmesini ve atış yapılabilmesini sağlayan MUHAFIZ'ın tareti, optik görüş ve silah nişan hattının, sistemin monte edildiği platformun hareketlerinden etkilenmeden hedef üzerinde kalabilmesi için stabilize edildi.

Ayrıca MUHAFIZ, tareti üzerine monte edilmiş, yan ve yükseliş eksenlerinde taretten bağımsız hareket yeteneğine sahip Hassas Stabilize Yönlendirici (HSY) sayesinde uzak mesafelere atış esnasında silaha uygulanan balistik düzeltme esnasında dahi elektro-optik birimlerin hedef üzerinde kalması sağlanarak etkin vuruş yapılması mümkün kılınıyor.

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MUHAFIZ Sisteminde silah olarak çift yönlü mühimmat besleme yeteneğine sahip 30 mm Mk44 Bushmaster-II topu kullanılırken, değişik görev ihtiyaçları için farklı mühimmatlar da yüklenebiliyor.

MUHAFIZ Sistemi, otomatik hedef izleme özelliği ile hedefin hız ve rotasını hesaplayarak meteorolojik koşullar, mühimmat tipi ve hedef mesafe bilgilerini de dahil ederek atış sırasında otomatik balistik düzeltme yapabiliyor.

Topu da millileşecek

Öte yandan MUHAFIZ 30mm Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi’nde kullanılan 30mm x 173 kalibre Mk44 Bushmaster II Otomatik Topu'nun alternatifi olacak silah da T-30 adıyla millileştirildi. 30mm ×1 73 Otomatik Top kara hedefleri için 3 km, deniz hedefleri için de 5.1 km azami menzile sahip. Çift şeritsiz mühimmat besleme sistemine sahip olan 160 kg ağırlığındaki T-30 ile bu sayede aynı anda iki farklı mühimmat kullanılabiliyor. Namlu çıkış hızı 1.080 m/s olarak verilen T-30’un atım hızı 100-200 mermi/dk, azami geri tepme kuvveti ise 35kN olarak hesaplanıyor.

ASELSAN MUHAFIZ'ın özellikleri

Taret Ağırlığı : 1250 kg (Silah ve 150 adet mühimmat dahil)

Silah : 30mm Mk44 Bushmaster-II

Atım Hızı : 200 atım/dakika

Mühimmat Besleme : Çift Yönlü

Mühimmat Kapasitesi : 2 x 75 adet

Silah Yükseliş Ekseni Hareket Limitleri : -15° / +55°

Silah Yan Ekseni Hareket Limitleri : 160° (kayar bilezik yok)

Silah Yan Ekseni Hareket Limitleri : n x 360° (kayar bilezik var)

Silah Açısal Dönüş Hızı (maks.) : 60°/s

EO Yükseliş Ekseni Hareket Limitleri : -15° / +55°

EO Yan Ekseni Hareket Limitleri : 10° (silaha göre)

EO Açısal Dönüş Hızı (maks.) : 60°/s

Güç Beslemesi: 28 VDC veya 220 VAC

Genel Özellikler

Uzaktan komuta yeteneği

Otomatik hedef tespit ve takibi

Otomatik balistik uygulama

Yüksek vuruş hassasiyeti

Asimetrik tehditlere karşı etkin koruma

Temel Özellikler

Uzaktan komuta yeteneği

Otomatik hedef tespit ve takibi

Otomatik balistik uygulama

Yüksek vuruş hassasiyeti

Asimetrik tehditlere karşı etkin koruma

Gemi radarından bildirilen konuma otomatik yönlenme

Gece/gündüz, zorlu hava koşullarında hedef tespit ve teşhisine olanak veren uzun menzilli ve yüksek hassasiyete sahip görüş sistemleri

İki eksende bağımsız hareket yeteneğine sahip Elektro-Optik süit

İki eksenli stabilize taret

Gözetleme modu (Silah hedefe yönlendirilmeden)

Manüel kullanım imkanı

Modüler sistem mimarisi

Yüksek güvenilirlik

Kolay entegre edilebilir

Uygulamalar

Asimetrik Çatışmalar

Terör/Kaçakçılıkla Mücadele

Kıyı Güvenliği

Sabit Bölgesel Koruma

Hava Savunma

Platformlar

Deniz Karakol Botları

Sahil Güvenlik Botları

Savaş Gemileri

Çıkartma Gemileri

Birimler

Taret

Silah Kumanda Birimi

Atış Kontrol Bilgisayarı

Komutan Kontrol Kutusu

Elektro-Optik Süit

Termal Kamera

TV Kamera

Lazer Mesafe Ölçme Cihazı

Video Kayıt Cihazı

Top Arayüz Birimi

Eğim Algılayıcı

Servo Kontrol Birimi

Bataryalar ve Şarj Birimi

Kayar Bilezik