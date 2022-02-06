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Dünya Endonezya'da facia! Turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı: Ölüler var
Dünya

Endonezya'da facia! Turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı: Ölüler var

Endonezya’nın Orta Cava bölgesinde Yogyakarta kentinde, turistleri taşıyan yolcu otobüsünün kaza yapması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 18:45:00 - 2022-02-06 18:49:17

Endonezya’da yerli turistleri taşıyan bir yolcu otobüsünün istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 13 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya’nın Orta Cava bölgesinde Yogyakarta kentinde, en az 40 yerli turisti taşıyan yolcu otobüsü yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Ulusal Arama Kurtarma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, kazada 13 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yolcunun da yaralandığı belirtildi.

Kazaya fren arızasının neden olduğu  düşünülüyor

Nedeni henüz bilinmeyen kazanın, otobüsün frenlerinin tutmaması sebebiyle şoförün kontrolü kaybetmesi sonucu meydana geldiği düşünülüyor.

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