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Endonezya'da 5.2 şiddetinde deprem!

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinde 5,2 şiddetinde deprem meydana geldi.

10 Şubat 2019 Pazar 10:28
Endonezya'da 5.2 şiddetinde deprem!

ABD Jeoloji Araştırmaları Merkezi (USGS), merkez üssü Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletine bağlı Ternate Adası'nın 133 kilometre güneybatı açıklarında olan 5,2 şiddetindeki depremin, yerin 44,1 kilometre derinlikte kaydedildiğini bildirildi.

Pasifik Tsunami Merkezi, depremin ardından tsunami alarmı vermedi.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki yer sarsıntısı ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi yaşamını yitirmişti.

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 10:28
  1. ABD Jeoloji Araştırmaları Merkezi
  2. Endonezya

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