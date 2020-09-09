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Aktüel Endonezya: Arakanlı Müslümanların ülkelerine geri dönmesi sağlanmalı
Aktüel

Endonezya: Arakanlı Müslümanların ülkelerine geri dönmesi sağlanmalı

Yeniakit Publisher
2020-09-09 12:24:12 -
Endonezya: Arakanlı Müslümanların ülkelerine geri dönmesi sağlanmalı

CAKARTA (AA) - Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Arakan meselesinde karşılaşılan insani sorunların çözümü için sığınmacıların geri dönmesinin sağlanması gerektiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Marsudi, bugün başlayan ve çevrim içi düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) 53. Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda Arakan sorununu ön plana çıkardı.

Marsudi, toplantıya ilişkin Endonezya’nın mevcut durumda uluslararası ve bölgesel konular arasında önceliğinin Arakan meselesi olduğunu ifade etti.

Denizlerde sık sık tehlikeli yolculuk yapan Arakanlı Müslümanların sorununda temel çözümünde sığınmacıların ülkelerine geri dönmelerini sağlamak olduğunu savunan Marsudi, aksi takdirde sürekli yaşanacak ve sonu gelmeyecek bir krize dönüşmesinden endişe duyduklarını dile getirdi.

Marsudi ayrıca 24 Haziran ve 7 Eylül olmak üzere Endonezya’ya ulaşan yaklaşık 400 Arakanlı Müslüman’ı geçici olarak kabul ettiklerini söyledi.

Öte yandan Güneydoğu Asya’nın siyasi ve ekonomik olarak en güçlü yapısı ASEAN'da Arakan krizi sıkça gündemde yer alsa da şimdiye kadar somut bir çözümün bulunamaması dikkati çekiyor.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik 

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.  

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı. 

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

  BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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