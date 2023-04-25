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Dünya Endonezya açıklarında 7.3 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
Dünya

Endonezya açıklarında 7.3 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Yeniakit Publisher
2023-04-25 00:37:00 - 2023-04-25 00:45:59
Endonezya açıklarında 7.3 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı (BMKG), Endonezya'nın Sumatra Adası'nın batısında 7,3 büyüklüğünde deprem oldu.

Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı (BMKG) tarafından yapılan açıklamada, Endonezya'nın Sumatra Adası'nın batısında 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. BMKG, depremin ardından tsunami uyarısı yaptı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise, depremin 7.1 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Depremdeki mal ve can kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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