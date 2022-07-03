Ender Saraç ile Canan Karatay'ın önerdiği sağlıklı diyet: Haşlanmış yumurta diyeti nasıl yapılır?

Yumurta Diyeti Nedir?

Yumurta diyetinin birkaç çeşidi vardır, ancak her birinde yalnızca su veya kalorisiz içecekler içebilirsiniz. Çoğu meyve, ekmek, makarna ve pirinç gibi karbonhidrat ve doğal şeker bakımından zengin besinler yasaklanmıştır. Diyet 14 gün sürer. Kahvaltınız, öğle ve akşam yemeğiniz var. Su veya kalorisiz içecekler dışında atıştırmalık yok.

Yumurta diyetinin birkaç versiyonu varken, hepsi aynı şekilde çalışır. Her güne yumurta ile başlayacak ve gün boyunca az porsiyon yağsız protein yemeye devam edeceksiniz. Neden haşlanmış yumurta?

Oldukça basit çünkü haşlanmış yumurtaların kalorisi ve dolgusu çok düşüktür. Protein bakımından zengindirler, bu nedenle enerji ihtiyacına iyi katkıda bulunurlar.

Hem sağlık için hem de kilo vermeye yardımcı en kuvvetli popüler diyetlerden biri olan yumurta diyeti, başta Ender Saraç ile Canan Karatay'ın önerdiği sağlıklı diyet türlerinden biridir. Formunu sağlıklı yollarla korumak isteyenlerin uygulayacağı yumurta diyeti listesini sizler için araştırdık. Yumurta diyeti nedir? Kilo verdiren yumurta diyeti nasıl yapılır? Evde scrabble pişirme yöntemi nasıl? Çırpılmış yumurta tarifi nedir, evde nasıl yapılır? Kilo vermek için günde kaç adet yumurta tüketilmeli?

Kilo verdiren yumurta diyeti nasıl yapılır?

KAHVALTILARDA: 1 ince dilim kepek ekmeği, 1 ince dilim peynir ve şekersiz yeşil çay tüketilir.

1. GÜN: Öğlen yemeğinde 2 adet haşlanmış yumurta ve söğüş salata, akşam yemeğinde ekmek içi koyulmadan hazırlanan 5 adet ızgara köfte ve yeşil salata tüketilir.

2. GÜN: Öğlen yemeğinde 1 bardak tuzsuz ayran ile 1 adet simit, akşam yemeğinde 150 gram haşlanmış tavuk ve limonlu yeşil salata tüketilir.

3. GÜN: Öğlen yemeğinde 1 kâse yoğurt, yeşil salata ve 1 ince dilim kepek ekmeği, akşam yemeğinde 200 gram ızgara et ile yeşil salata tüketilir.

4. GÜN: Öğlen yemeğinde 1 orta boy patates ile salata, akşam yemeğinde 5 adet kalem pirzola ve yeşil salata tüketilir.

5. GÜN: Öğlen yemeğinde 2 adet yumurta kullanılarak hazırlanan menemen ile salata ve akşam yemeğinde 6 kaşık haşlanmış yağsız makarna ve 1 kâse yoğurt tüketilir.

6. GÜN: Öğlen yemeğinde 2 adet haşlanmış yumurta ve yeşil salata, akşam yemeğinde 1 kase sebze çorbası ve 1 kâse yoğurt tüketilir.

7. GÜN: Öğlen yemeğinde 2 dilim peynir ve 2 yumurta ile hazırlanan yağsız omlet ve söğüş salata, akşam yemeğinde ise 150 gram tavuk şiş ve yeşil salata tüketilir. Metabolizmayı hızlandıran bu diyet aynı zamanda ödem attırıcıdır ve 7 gün sonunda ortalama 5-8 kilo zayıflanabilir.

1 GÜNDE EN FAZLA KAÇ YUMURTA YENİLMELİ? HER GÜN YUMURTA YEMEK...

İri bir yumurta yaklaşık 80 kcal değerine sahip olmasının dışında 5 gram yağ ve 6 gram protein bulunduruyor. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda diyette yumurta tüketimi ile ilgili kişinin günlük 1-3 yumurta tüketmesi uygun görülür. Ancak bu sayı yinede kişinin beslenme programına göre değişebilmektedir.

Yapılan çalışmalar gösteriyor ki, gece yatmadan 2 saat önce veya akşam menüsünde yenebilecek yumurtanın sağlık açısından oldukça yararlıdır. Uyku düzenini ve stresi yok edici etkisiyle Antidepresan vazifesi gören yumurta hem sağlık hem de diyet için idealdir.

TAVADA YUMURTA KAÇ KALORİ? 1 TANE YUMURTADA...

1 tane tavada yağsız yumurta 100 kcal

1 tane tavada yumurta az yağlı 120 kcal

1 tane tavada yumurta 122 kcal

Scrambled egg nasıl yapılır?

Çırpılmış Yumurta (Scrambled Egg) Tarifi Nasıl Yapılır?

Bir kasede yumurta ile sütü çırpıyoruz. Çok hafif yağladığımız yapışmaz tavaya döküp orta ateşte pişiriyoruz. ... Kahvaltılara renk katacak aynı zamanda oldukça pratik bir tarif. Yaklaşık 2-3 dakikada pişiyor.

Kilo vermek için günde kaç adet yumurta tüketilmeli?

Günde 1 adet yumurta tüketmek günlük protein ihtiyacınızın büyük bir kısmını karşılayacaktır. Yumurta diyeti uygulayarak sağlıklı bir şekilde kilo verenler, 1 haftalık diyet programı sonucunda yaklaşık 5 kilo vermektedir. 1 adet ( 50 gr ) yumurta 77 kaloridir.