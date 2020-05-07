  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Endemik Kızılcahamam lalesi görenleri hayran bırakıyor

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde her yıl Nisan ayında açan ve yaklaşık bir ay boyunca doğada kalan endemik Kızılcahamam dağ lalesi, Soğuksu Milli Parkı’nda görenleri hayran bırakıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 12:33:43 -
Endemik Kızılcahamam lalesi görenleri hayran bırakıyor

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde her yıl Nisan ayında açan ve yaklaşık bir ay boyunca doğada kalan endemik Kızılcahamam dağ lalesi, Soğuksu Milli Parkı’nda görenleri hayran bırakıyor.


Kızılcahamam’da endemik bir bitki türü olan ve yalnızca bir ay görülebilen dağ lalesi, ilkbaharda bölgenin güzelliğine güzellik katıyor. Koparıldığı zaman saksıda veya toprakta yetiştirilemeyen lale, bölgede eğimli dik andezit kayaçların olduğu yerlerde yetişiyor. Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı Göllü civarında görülen Kızılcahamam dağ lalesi, Türkiye’nin Endemik Bitki Türleri Listesi’nde de yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı