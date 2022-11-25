Mübarek Cuma günlerinde pek çok kişi eşine-dostuna; anlamlı, udalı mesajlar göndermek ister. Bu sebeple en yeni Cuma mesajları araştırılıyor. İşte, en güzel Cuma mesajları:

En yeni en güzel cuma mesajları | Anlamlı cuma mesajları güncel

Melekler daima duacınız olsun... Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun... Sevgili Peygamberimiz, şefaatçiniz olsun... Cumanız mübarek olsun...

Allah’tan bir dua gibi Peygamber’den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Hayırlı Cumalar…

Yüce Rabbim… Omuzumuzda onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi. Derinden bir of değil, yürekten bir af diliyoruz…Hayırlı Nurlu Cumalar…

Allahım, Seni umuyor ve Sana dua ediyorum. Beni hayırlı umutlarıma kavuştur. Günahlarımı bağışla. Senin her şeye gücün yeter.. (amin) Hayırlı Nurlu Cumalar.

Allah'ım, bu mübarek cuma günü hürmetine milletimizi terör illetinden muhafaza eyle! Cumanız mübarek olsun...

Ey Rabbim… Sen’den dünya ve ahirette af ve afiyet diliyoruz. Her türlü semavi ve arzı afet ve belaları üzerimizden uzaklaştırmanı istiyoruz. Cumanız mübarek ve kabul olur inşallah…

Selatü selaya yolladım Mevlaya, sen cümlemizin muradını ver gelecek Cuma'ya.

“Kapınıza gelen bir kediye, camınıza konan bir kuşa sırtınızı dönmeyin. Unutmayın ki bu evren bizler kadar onların da. Cumanız mübarek olsun”

Allah'ım! Aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Amin! Cumanız mübarek olsun.

Binlerce çiçek var, gül başka, milyonlarca insan var ama dost başka, milyarlarca gün var ama Cumalar başka, Cumamız mübarek olsun.

Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

İmkanım yoktu deme, kendine doğruyu söyle; üşendim de, tembellik ettim de, yapmak içimden gelmedi de, hiç değilse yattım de. Ne dersen de ama imkanım yoktu deme… Unutma; İman en büyük imkandır. İmanı olanın, imkanı tükenmez. Hayırlı, nurlu cumalar. Cumamız mübarek olsun.

Allah’a davet eden, salih amel işleyen ve ben gerçekten Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir? (Fussilet Suresi 33. Ayet)