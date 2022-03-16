En pahalı ulaşım Ankara'da

ERTUĞRUL ŞAHAN ANKARA

Ankara’daki dolmuşçular ve özel halk otobüsü sahiplerinin kontak kapatma eyleminin perde arkasını Akit’e anlatan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, yapılan son zamlardan 6.5 liraya çıkarılan otobüs biletiyle en pahalı şehir içi ulaşımın Ankara’da uygulanmaya başladığını söyledi.

Özcan “3 yıldan beri zaten algı oyunlarıyla üzerlerindeki sorumlulukları devlete yüklemeye çalışıyorlar. Ama artık kaçacakları yer kalmadı. Esnaflarımızın çektiği sıkıntıları bildiğimiz için gerekli desteklerin artırılması noktasında teklif sunduk. AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edilmesine rağmen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından 18 Ocak’ta veto edildi. Ulaşıma yapılan son zam öncesine hazırlık yaptılar. Zam öncesi Mansur Yavaş çıktı ‘Otobüsler yarın çalışmayacak. Özel araçlarınızla gidin’ dedi. Halkın çoğuna toplu taşıma ücretleri bile yükken özel araçlarınızı kullanın açıklaması yapıyor. Ankara’yı kilitlediler. Sonra da kahraman gibi ortaya çıkıp, ‘esnafın sıkıntısını çözdük’ dedi. Esnaf ile vatandaşı karşı karşıya getirdiler. Şimdi de esnaf ile vatandaşı hükümetle karşı karşıya getirmek istiyor. Esnafımızı ezdirmeyelim. Ama vatandaşı da ezdirmeyelim. Vatandaşı düşünüyorum diyor o zaman niye zam yaptın? Şimdi de ortaya çıkıp zammı kendisinin değil UKOME’nin yaptını söyleyecek” dedi.

Mansur diyet ödüyor

Mansur Yavaş’ın belediye başkanı seçilmesinin diyetini ödediğini, CHP’lilerin Yavaş’ı başka bir tarafa, İyi Partililerin başka tarafa, 6’lı ittifaktaki görünmeyen ve masanın sahibi HDP’nin ise bambaşka taraflara çektiğini anlatan Özcan “3 yılda 11 bin CHP’liyi işe aldı. Ek olarak aylık 80 milyon demek. Yıllık olarak da eski parayla 1 katrilyon. Personel giderini çoğaltıp vatandaşa ayrılan yatırım dilimini azalttı. Böyle yaparsan 1 km metro yapamaz, belediyeyi yönetemezsin. Belediyeye yandaşlarını dolduracağına, birilerine diyet ödeyeceğine esnafın sorunlarını çöz. Zam yapma. Şu anda Türkiye’deki en pahalı şehir içi ulaşım Ankara’da. Nedeni de beceriksizlik” diye konuştu.

Kaç kilometre su borusu değiştirildi açıklasın!

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Kanserojen su boruları yenileniyor’ diye bilbordlara çıktığını ancak ne kadar boru değiştirildiğini kimsenin bilmediğini de aktaran Özcan “Şu ana kadar kaç kilometre su borusu değiştirildi? Vatandaş bilmiyor. Bu Ankara’nın yüzde kaçına tekabül ediyor? Bir önemli konu da şebekeye şu anda suyun nereden verildiği? 3 yıldır CHP’li milletvekillerinin eleştirdiği, Tabipler Odası’nın ortalığı ayağa kaldırdığı, Mansur Bey’in ise güya el attığı Kızılırmak’ın suyunu veriyorlar. E, hani Kızılırmak suyu pisti, kanser yapıyordu, tehlikeliydi? Bu konuda vatandaştan özür dilesinler. Biz, Ankara’nın hayrına yapılan her iyi şeye destek verip yapana teşekkür de ederiz. Ama Ankara’nın zararına olanların da karşısında dururuz” ifadelerini kullandı.