En küçüğü 6,8 şiddetinde! Endonezya art arda depremlerle sallandı
Doğu Asya ülkesi Endonezya'da 6 dakika arayla 6,9 ve 6,8 şiddetinde 2 deprem meydana geldi.
Doğu Asya ve Okyanusya ülkesi Endonezya 6 dakika arayla şiddetli depremlerle sallandı.
Ülkenin Bengkulu eyaletinde meydana gelen iki depremin depremlerin 6,9 ve 6,8 şiddetlerinde olduğu belirtildi.
İlk deprem daha şiddetli
Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), 6,9 şiddetindeki ilk depremin yerin 10 kilometre altında ve Bengkulu’nun 169 kilometre güneybatı açıklarında; 6,8 şiddetindeki ikinci depremin ise yerin 11 kilometre altında ve Kuzey Bengkulu bölgesinin 78 kilometre güneybatı açıklarında meydana geldiğini açıkladı.
Can ve mal kaybı yaşanmadı
Şiddetli sarsıntıların can ve mal kaybına yol açmadığı belirtilirken, depremler sonrası tsunami alarmının da verilmediği bildirildi.