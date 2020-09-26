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Spor "En kötü başlayan şampiyon" Medipol Başakşehir oldu
Spor

"En kötü başlayan şampiyon" Medipol Başakşehir oldu

Süper Lig'de çıktığı 3 maçı da kaybeden Medipol Başakşehir, son şampiyon unvanıyla başlayan ekipler arasında ilk 3 haftayı galibiyetsiz ve puansız geçerek, lig tarihinin en kötü performansını sergiledi - Toplam 16 sezonun şampiyonu, bir sonraki yıl ilk 3 maçını kayıpsız geçti

Yeniakit Publisher
2020-09-26 11:09:55 -
"En kötü başlayan şampiyon" Medipol Başakşehir oldu

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Süper Lig'de çıktığı 3 maçı da kaybeden geçen sezonun şampiyonu Medipol Başakşehir, geride kalan 62 sezonda şampiyonluğa ulaşan takımlar içinde ilk 3 haftada galibiyet ve puan alamayan ilk ekip oldu.

Geçen sezonu Trabzonspor'un 4 puan önünde 69 puanla zirvede tamamlayan Medipol Başakşehir, bu sezona istediği gibi başlayamadı.

Geçen yıl ilk puanını 3. haftada Gençlerbirliği deplasmanında 2-1'lik skorla alan İstanbul temsilcisi, bu sezon ise sırasıyla Atakaş Hatayspor, Galatasaray ve Fatih Karagümrük'e aynı skorlarla 2-0 mağlup oldu.

İlk 3 haftada kalesinde 6 gol gören Medipol Başakşehir, henüz fileleri havalandırmayı başaramadı.


- Medipol Başakşehir'den en kötü performans


Medipol Başakşehir, Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan takımlar arasında bir sezona en kötü başlangıç yapan ekip oldu.

Süper Lig geçmişinde şampiyonluğa ulaşan 6. ekip olan turuncu-lacivertli ekip, daha önce mutlu sona ulaşan Beşiktaş, Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor içinde en kötü ilk 3 maç performansı gösterdi.

Bu alanda Medipol Başakşehir'den önce en kötü performansı sergileyen Fenerbahçe, şampiyonluğa ulaştığı 1964-1965 sezonundan sonraki yıl çıktığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 yenilgi almıştı.


- 3'te 3 yapanlar

Süper Lig'de şampiyon olduktan sonraki sezon ilk 3 haftayı kayıpsız geçen 4 takım, bunu 16 sezonda başardı.

Galatasaray 7, Fenerbahçe 5, Beşiktaş 3 ve Bursaspor da 1 kez şampiyon olduktan sonraki sezonda ilk 3 maçını kayıpsız geçti.


- Şampiyonların ilk 3 hafta performansları

Süper Lig'de sezonlara göre şampiyonlar ve bir sonraki sezonun ilk 3 haftasında sergiledikleri performans şöyle:

Sezon ŞampiyonGBM
1959Fenerbahçe210
1959-60Beşiktaş300
1960-61Fenerbahçe300
1961-62Galatasaray210
1962-63Galatasaray210
1963-64Fenerbahçe300
1964-65Fenerbahçe102
1965-66Beşiktaş210
1966-67Beşiktaş300
1967-68Fenerbahçe111
1968-69Galatasaray201
1969-70Fenerbahçe120
1970-71Galatasaray111
1971-72Galatasaray210
1972-73Galatasaray210
1973-74Fenerbahçe300
1974-75Fenerbahçe210
1975-76Trabzonspor210
1976-77Trabzonspor111
1977-78Fenerbahçe300
1978-79Trabzonspor210
1979-80Trabzonspor120
1980-81Trabzonspor210
1981-82Beşiktaş210
1982-83Fenerbahçe300
1983-84Trabzonspor120
1984-85Fenerbahçe120
1985-86Beşiktaş210
1986-87Galatasaray300
1987-88Galatasaray300
1988-89Fenerbahçe201
1989-90Beşiktaş210
1990-91Beşiktaş210
1991-92Beşiktaş210
1992-93Galatasaray210
1993-94Galatasaray300
1994-95Beşiktaş120
1995-96Fenerbahçe201
1996-97Galatasaray120
1997-98Galatasaray300
1998-99Galatasaray201
1999-00Galatasaray300
2000-01Fenerbahçe201
2001-02Galatasaray300
2002-03Beşiktaş300
2003-04Fenerbahçe210
2004-05Fenerbahçe120
2005-06Galatasaray120
2006-07Fenerbahçe201
2007-08Galatasaray120
2008-09Beşiktaş120
2009-10Bursaspor300
2010-11Fenerbahçe210
2011-12Galatasaray210
2012-13Galatasaray120
2013-14Fenerbahçe210
2014-15Galatasaray111
2015-16 Beşiktaş 210
2016-17 Beşiktaş 210
2017-18Galatasaray 300
2018-19Galatasaray 111
2019-20Medipol Başakşehir 003

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