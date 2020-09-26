"En kötü başlayan şampiyon" Medipol Başakşehir oldu
Süper Lig'de çıktığı 3 maçı da kaybeden Medipol Başakşehir, son şampiyon unvanıyla başlayan ekipler arasında ilk 3 haftayı galibiyetsiz ve puansız geçerek, lig tarihinin en kötü performansını sergiledi - Toplam 16 sezonun şampiyonu, bir sonraki yıl ilk 3 maçını kayıpsız geçti
İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Süper Lig'de çıktığı 3 maçı da kaybeden geçen sezonun şampiyonu Medipol Başakşehir, geride kalan 62 sezonda şampiyonluğa ulaşan takımlar içinde ilk 3 haftada galibiyet ve puan alamayan ilk ekip oldu.
Geçen sezonu Trabzonspor'un 4 puan önünde 69 puanla zirvede tamamlayan Medipol Başakşehir, bu sezona istediği gibi başlayamadı.
Geçen yıl ilk puanını 3. haftada Gençlerbirliği deplasmanında 2-1'lik skorla alan İstanbul temsilcisi, bu sezon ise sırasıyla Atakaş Hatayspor, Galatasaray ve Fatih Karagümrük'e aynı skorlarla 2-0 mağlup oldu.
İlk 3 haftada kalesinde 6 gol gören Medipol Başakşehir, henüz fileleri havalandırmayı başaramadı.
- Medipol Başakşehir'den en kötü performans
Medipol Başakşehir, Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan takımlar arasında bir sezona en kötü başlangıç yapan ekip oldu.
Süper Lig geçmişinde şampiyonluğa ulaşan 6. ekip olan turuncu-lacivertli ekip, daha önce mutlu sona ulaşan Beşiktaş, Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor içinde en kötü ilk 3 maç performansı gösterdi.
Bu alanda Medipol Başakşehir'den önce en kötü performansı sergileyen Fenerbahçe, şampiyonluğa ulaştığı 1964-1965 sezonundan sonraki yıl çıktığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 yenilgi almıştı.
- 3'te 3 yapanlar
Süper Lig'de şampiyon olduktan sonraki sezon ilk 3 haftayı kayıpsız geçen 4 takım, bunu 16 sezonda başardı.
Galatasaray 7, Fenerbahçe 5, Beşiktaş 3 ve Bursaspor da 1 kez şampiyon olduktan sonraki sezonda ilk 3 maçını kayıpsız geçti.
- Şampiyonların ilk 3 hafta performansları
Süper Lig'de sezonlara göre şampiyonlar ve bir sonraki sezonun ilk 3 haftasında sergiledikleri performans şöyle:
|Sezon
|Şampiyon
|G
|B
|M
|1959
|Fenerbahçe
|2
|1
|0
|1959-60
|Beşiktaş
|3
|0
|0
|1960-61
|Fenerbahçe
|3
|0
|0
|1961-62
|Galatasaray
|2
|1
|0
|1962-63
|Galatasaray
|2
|1
|0
|1963-64
|Fenerbahçe
|3
|0
|0
|1964-65
|Fenerbahçe
|1
|0
|2
|1965-66
|Beşiktaş
|2
|1
|0
|1966-67
|Beşiktaş
|3
|0
|0
|1967-68
|Fenerbahçe
|1
|1
|1
|1968-69
|Galatasaray
|2
|0
|1
|1969-70
|Fenerbahçe
|1
|2
|0
|1970-71
|Galatasaray
|1
|1
|1
|1971-72
|Galatasaray
|2
|1
|0
|1972-73
|Galatasaray
|2
|1
|0
|1973-74
|Fenerbahçe
|3
|0
|0
|1974-75
|Fenerbahçe
|2
|1
|0
|1975-76
|Trabzonspor
|2
|1
|0
|1976-77
|Trabzonspor
|1
|1
|1
|1977-78
|Fenerbahçe
|3
|0
|0
|1978-79
|Trabzonspor
|2
|1
|0
|1979-80
|Trabzonspor
|1
|2
|0
|1980-81
|Trabzonspor
|2
|1
|0
|1981-82
|Beşiktaş
|2
|1
|0
|1982-83
|Fenerbahçe
|3
|0
|0
|1983-84
|Trabzonspor
|1
|2
|0
|1984-85
|Fenerbahçe
|1
|2
|0
|1985-86
|Beşiktaş
|2
|1
|0
|1986-87
|Galatasaray
|3
|0
|0
|1987-88
|Galatasaray
|3
|0
|0
|1988-89
|Fenerbahçe
|2
|0
|1
|1989-90
|Beşiktaş
|2
|1
|0
|1990-91
|Beşiktaş
|2
|1
|0
|1991-92
|Beşiktaş
|2
|1
|0
|1992-93
|Galatasaray
|2
|1
|0
|1993-94
|Galatasaray
|3
|0
|0
|1994-95
|Beşiktaş
|1
|2
|0
|1995-96
|Fenerbahçe
|2
|0
|1
|1996-97
|Galatasaray
|1
|2
|0
|1997-98
|Galatasaray
|3
|0
|0
|1998-99
|Galatasaray
|2
|0
|1
|1999-00
|Galatasaray
|3
|0
|0
|2000-01
|Fenerbahçe
|2
|0
|1
|2001-02
|Galatasaray
|3
|0
|0
|2002-03
|Beşiktaş
|3
|0
|0
|2003-04
|Fenerbahçe
|2
|1
|0
|2004-05
|Fenerbahçe
|1
|2
|0
|2005-06
|Galatasaray
|1
|2
|0
|2006-07
|Fenerbahçe
|2
|0
|1
|2007-08
|Galatasaray
|1
|2
|0
|2008-09
|Beşiktaş
|1
|2
|0
|2009-10
|Bursaspor
|3
|0
|0
|2010-11
|Fenerbahçe
|2
|1
|0
|2011-12
|Galatasaray
|2
|1
|0
|2012-13
|Galatasaray
|1
|2
|0
|2013-14
|Fenerbahçe
|2
|1
|0
|2014-15
|Galatasaray
|1
|1
|1
|2015-16
|Beşiktaş
|2
|1
|0
|2016-17
|Beşiktaş
|2
|1
|0
|2017-18
|Galatasaray
|3
|0
|0
|2018-19
|Galatasaray
|1
|1
|1
|2019-20
|Medipol Başakşehir
|0
|0
|3