En güzel Ramazan-ı Şerif mesajları

Ramazan ayı ile birlikte eşe dosta akrabaya atılacak en güzel mesajları okuyucularımız için bir araya getirdik. İşte iftar öncesi ve sahur vakti eş dost ve akrabalarınıza atabileceğiniz Ramazan mesajları...

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Ramazan geçirmenizi diliyorum.

Tevbelerin geri çevrilmedigi rahmet ve magfiret yüklü Ramazan ayınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dilerim....

İslamın nurlu güneşi kalbine dolsun, makamın cennet, Hz. Muhammed (sav) komşun olsun, günlerin mutluluk, gönlün saadetle dolsun, Ramazanın mubarek olsun.

Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve Ramazanınız mübarek olsun.

Gün batar usul usul...kararır gece... Yeniden doğar her şey...." Her şey bitti" dedigin bir anda Mübarek Ramazan ayının gönlünde huzur kokulu bir gül kök salmasına vesile olması temennilerimle....

Dostlukların sevgi ile beslendiği bu mübarek ayda gönlünün sevgi ile dolmasını temenni ederim.

Mübarek Ramazan Ayi ; sana Vücudunun sihhat ve selameti olan "az yemege".... Ruhunun sihhat ve selameti olan "günahsiz olmaya"..... dininin sihhat ve selameti olan "Peygamber Efendimizin güzel ahlakina sahip olmaya" vesile olsun....

Mübarek Ramazan ayına has rahmet, bereket ve mağfiret ile hemhal olman dileklerimle.

Ellerimiz semada dualarımız Allah'a, by mübarek Ramazan ayında şükür edelim.