En güzel ısırgan otu çorbası tarifi: Isırgan çorbası hangi yöreye aittir? Bulgurlu ısırgan otu yemeği ve ısırgan otu çorbası faydaları

Isırgan çorbası hangi yöreye aittir?

Kars'ın yöresel tatlarından Isırgan Çorbası tarifi, Mutfağım programında... Yapılışı: Kuru ısırgan ve evelik otları sıcak suda ıslatılır.

En güzel ısırgan otu çorbası tarifi

Malzemeler

-Yarım kilo ısırgan otu

-1,5 bardak mısır unu

-3 kaşık tereyağı

-1 tatlı kaşığı nane

-4-5 diş sarımsak

-Tuz

Isırgan Otu Çorbası Nasıl Yapılır?

Ellerinize eldiven geçirerek ısırganları doğrayın ve üzerini geçecek kadar suda haşlayın. Yumuşayınca haşlama suyundan 1 bardak alıp gerisini süzün. Yaprakları tencereye alın suyu da ekleyerek blenderdan geçirin. Kolay ezmek için biraz su ekleyin. Haşlanmış otları püre gibi ezin ve birkaç bardak daha su ekleyin. Ocağa alıp yavaş yavaş mısır ununu ekleyin. Bir taraftan tel çırpıcıyla çırpın. Kıvam alana kadar pişirin. Ocaktan almaya yakın dövülmüş sarımsak, nane ve tuzunu ilave edin. En son tavada erittiğiniz tereyağını koyup karıştırın ve ocaktan alın.

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Isırgan otu çorbası faydaları

Bu nedenle taze ısırgandan yapılan börekler, çorbalar ya da ısırgan yemeği de oldukça yararlıdır.

Egzamanın iyileşme sürecini destekler.

Saçları kökten uca besler.

Çocuklarda idrar söktürücü özelliği de var.

Kan şekerini düzenler. ...

Regl dönemindeki ağrıları yok eder.

Hastalıklardan arda kalan öksürüğü keser.

Bulgurlu Isırgan Otu Yemeği Tarifi İçin Malzemeler

1 demet ısırgan otu

Yarım su bardağı bulgur

1 adet soğan

Pul biber

Tuz

Karabiber

Zeytinyağı

Bulgurlu Isırgan Otu Yemeği Tarifi Nasıl Yapılır?

Faydası saymakla bitmeyen ısırgan otunun yemeği için öncelikle ısırgan otunu yıkayıp sirkeli suda bekletip bir kaç kere yıkayıp doğruyoruz. Yemeklik doğradığımız soğanımızı kavuruyoruz. Sonrasında ısırgan otunu ekleyip onu da kavuruyoruz. Bulguru ekleyip üzerine bir su bardağı kadar kaynamış su ilave ediyoruz. Tuzunu ve arzuya göre karabiber ve pul biber ekleyerek 5 dk kadar pişiriyoruz. Sarımsaklı yoğurt ile servis ediyoruz. Afiyet olsun.

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Isırgan Çorbası (Giresun Karadeniz usulü) Tarifi İçin Malzemeler

2 bağ ısırgan

1 su bardağı mısır unu

1 tatlı kaşığı nane

3 silme yemek kaşığı tereyağ

3-4 diş sarımsak

1. 5 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığının ucuyla karbonat

Su

Isırgan Çorbası (Giresun Usulü) Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle elimize eldiven takıp ısırgan otlarımızı temizliyoruz. Tek tek yapraklarını kopartıp iyice yıkıyoruz. Sonra bir tencereye kaynamış su koyup içine karbonat katıyoruz. Kaynamış suya ısırganları atıyoruz. 10 dakika kadar kaynattıktan sonra blendırdan geçiriyoruz. Mısır ununu da yavaş yavaş ekleyerek çırpma teliyle 10 dakika kadar karıştırıyoruz. Rendelenmiş sarımsakları, tuzu ve naneyi de ekliyoruz. En son olarak erittiğimiz tereyağını da çorbamıza ekleyip ocağın altını kapatıyoruz.

Afiyet olsun.

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