Gulaş çorbası tarifi: Gulaş nerenin yemeği? İşte orjinal Macar gulaş tarifi! Patatesli, dana gulaş tarifi

Gulaş çorbası nedir?

Gulaş Gulaş (Macarca: gulyás), Macaristan'ın geleneksel yemeklerinden biridir. Genellikle dana eti, soğan, kırmızı biber ve biberden yapılır.

Gulaş nerenin yemeği?

Macaristan mutfağının sevilen lezzetlerinden birisi olan gulaş çorbası tarifi, evde yapılması mümkün, bol malzemeli bir çorba. Peki, gulaş çorbası nasıl yapılır? Suyunu az koyarsanız yemek olarak da servis edebileceğiniz gulaş çorbası tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

GULAŞ ÇORBASI TARİFİ

Gulaş çorbası malzemeler

250 gr dana eti

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 adet kırmızı soğan

1 adet kereviz

1 adet yeşil biber

1 adet domates

1 adet havuç

1 adet patates

3 diş sarımsak

1,5 litre et suyu

1 çay kaşığı kırmızıbiber

1 tutam kimyon

Tuz

GULAŞ ÇORBASI YAPILIŞI

Eti ve tüm sebzeleri küçük küpler halinde doğrayın. Zeytinyağını tencerede kızdırıp önce soğan ve kerevizleri ekleyin. Onlar kavrulunca etleri, tuzu, kimyonu ve sarımsakları ekleyip etler suyunu salıp çekene kadar kavurmaya devam edin. Et suyunun yarısını ekleyip etleri yumuşayana kadar pişirin. Ardından et suyu, kırmızı biber, patates ve havucu ekleyip sebzeler yumuşayana kadar pişirmeyi sürdürün. Yemeği ocaktan almadan 5 dakika kadar önce domates ve biberleri de ilave edin. Çorbanızı içi oyulmuş ekmeklerin içinde ve sıcak servis ettiğinizde daha lezzetli olacaktır.

Balkan Usulü Patates Yahnisi ( Gulaş ) Tarifi İçin Malzemeler

3 baş kuru soğan

Yarım kilo patates

700 gram Dana Eti

Baharat

Tuz

Defne yaprağı

Kırmızı toz biber

Balkan Usulü Patates Yahnisi ( Gulaş ) Tarifi Nasıl Yapılır?

Önce soğanları küçük küçük doğruyoruz ve yarım bardak suyla ocağa kapalı tencerede pişiriyoruz. Biz o sırada etleri küp küp doğruyoruz. On dakika sonra etleri de ilave edip karıştırıyoruz. İstediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Bu tarifte kuru maydanoz, tuzot, ve kara biber kullanıldı. Baharatları et ile birlikte ilave ediyoruz ve sıcak su döküyoruz(su, etin üzerinde olması lazım). Yavaş pişmesi gerekiyor, tencerenin kapağı hafif kaldırmış şekilde bir saat kadar pişiyor. Su ilave etmemiz gerekiyorsa sürekli sıcak su kullanmanız lazım, bir saat geçtikten sonra kırmızı biberi ve defne yaprağı da ilave ediyoruz ve on dakika daha yaprakla birlikte pişiyor, o sırada patatesleri soyuyoruz ve küp küp doğruyoruz, yemeğe ilave ettikten sonra defne yaprağını çıkartıyoruz ve yine su döküyoruz ki patatesin iki santim kadar üstünde olacak. Yavaş pişecek patatesle birlikte yarım saat daha. Bu yemeğiyle birlikte pirinç pilavı da yapabilirsiniz.