En gözde yine tıp olacak

Türkiye genelindeki vakıf üniversiteleri de 2020- 2021 Akademik Yılı’nın ücretlerini açıkladı. Geçen yıl eğitim ücretlerine ortalama yüzde 22 zam yapılmıştı. Bu yıl ise bu oranın altında kalındığı görüldü. Bu yıl da bazı üniversitelerin tıp, eczacılık, dişçilik ve hukuk gibi gözde bölümlerindeki zam oranları dikkat çekti.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da en pahalı bölümlerin başında yine tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk ile psikoloji geliyor. Vakıf üniversitelerinde bir yıllık tıp fakültesinin ortalama eğitim ücreti 120 bin lira. Bu ücret bazı üniversitelerde 145- 150 bin liraya kadar çıkıyor. Diş hekimliği 90- 100 bin liradan fazla. En pahalı bölümlerden biri ise sayılı üniversitelerde yer alan pilotaj eğitimleri. Zorunlu uçuş eğitimi ücretleriyle birlikte pilotaj eğitimlerinin yıllık ücreti 150 bin lirayı aştı. İşte geçen yıla kıyasla vakıf üniversitelerinin bu yılki ücretleri:

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ: Önceki yıl 96 bin 800 lira olan tıp fakültesi (İNG) ücretinin geçen yılki ücreti 120 bin TL olmuştu. Bu yıl ise bu bedel 140 bin lira oldu. Eczacılık fakültesinde (ING) ise geçen yıl yüzde 60 zam yapılmış. Önceki yıl 43 bin 500 lira olan eğitim ücreti geçen yıl 70 bin liraya yükseltilmişti. Bu yıl ise 79 bin 500 oldu.

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ: Önceki yıl 69 bin 950 lira olan tıp fakültesinin geçen yılki eğitim ücreti 87 bin 450 lira olmuştu. Bu yıl ise bu bedel 90 bin lirayı aştı. Önceki yıl 64 bin 950 TL olan diş hekimliği fakültesinin ücreti geçen yıl 81 bin 200 liraya yükselmişti. Bu yıl diş hekimliğini okumanın yıllık bedeli yine 80 bin lirayı aştı. Peşin ödemelerde ise bir miktar indirim uygulanıyor. Kredi kartına 6 ay, kredili mevduat hesabı sistemiyle ödeme yapacaklara da faizsiz 10 ay taksit seçeneği sunulması söz konusu.

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ: Önceki yıl 75 bin lira olan tıp fakültesi eğitim ücretine geçen yıl yüzde 22 zam yapılmıştı. Bu yıl ise bu bedel 110 bin liranın üzerine çıktı. Üniversitenin hukuk fakültesi ücreti ise 73 bin 150 lira oldu. Sağlık bilimleri fakültesinin ücreti ise 64 bin 866 lira oldu.

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ: Önceki yıl 50 bin 600 lira olan tıp ve diş hekimliği fakültelerinin yıllık eğitim ücretlerine geçen yıl yüzde 26 zam yapılmıştı. Bu fakültelerin ücreti 64 bin liradan 74 bin liraya yükseltildi. Eğitim ücreti ikiye bölünerek güz ve bahar dönemi başında alınıyor.

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ: Lisans ve önlisans programlarının tamamı yüzde 100, yüzde 75 ve yüzde 50 burslu olarak öğrenci kabul ediyor. Bölümlerin ücretleri burs oranlarına göre farklılık gösteriyor.

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ: Önceki yıl 37 bin 120 lira olan eğitimöğretim ücreti 2019-2020 girişli öğrenciler için 45 bin lira olarak açıklanmıştı. Bu yıl ise bedeller 50 bin lira sınırında tutuldu.

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ: Geçen yıl 37 bin 500 lira olan hukuk fakültesinin yıllık eğitim ücretinin 10 aylık taksitli ücreti 41 bin 250 olarak açıklanmıştı. Bu yıl söz konusu bedelde artış yapıldı. Psikolojide ise geçen yıl 35 bin liradan 38 bin 500 liraya yükseltilen bedel 40 bin lira seviyesinde tutuldu. Diğer lisans programlarının ücretleri ise 36 bin 300 liradan bir miktar daha artırıldı.

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ: Zam oranı en düşük vakıf üniversitelerinden biri. Önceki yıl 27 bin lira olan eğitim fakültesinin eğitim ücreti geçen yıl yüzde 7 zam yapılarak 29 bin lira olarak belirlenmişti. Bu yıl da makul fiyat politikasına devam edilmesi söz konusu.

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ: Geçen yıl eğitim ücretlerine yüzde 18 zam yapan üniversitede bu yıl yapılan zamla tıp fakültesi 89 bin liradan 100 bin lira seviyesine gelirken, eczacılık 75 bin liradan 80 bin lira seviyesine yükseldi.

KOÇ ÜNİVERSİTESİ: Önceki yıl 105 bin 500 lira olan tıp fakültesinin geçen yılki ücreti 133 bin lira olmuştu. Bu yıl ise bu rakam 140 bin lirayı aşacak. Önceki yıl 76 bin 500 lira olan diğer lisans programlarının 96 bin 500 olarak açıklanmıştı. Bu yıl ise rakamların 100 bin lira seviyesine geldiği görülüyor.

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ: Önceki yıl fakülte programları 60 bin liradan 72 bin liraya yükseltilmişti. Pilot eğitimi ise 57 bin 600 lira idi. Bu yıl yapılan zamla fiyatlar enflasyon oranında arttı. Gastronomi ve mutfak sanatları ise 50 bin lirayı aşarken, otel yöneticiliğinin ücreti de bu yıl 50 bin lira seviyesine getirildi.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ: Önceki yıl 72 bin 500 lira olan tüm lisans programlarının geçen yılki eğitim ücreti 87 bin lira olarak açıklanmıştı. Bu yıl ise rakamlar 90 binli seviyelere geldi.

SANKO ÜNİVERSİTESİ: Önceki yıl 54 bin 800 lira olan tıp, geçen yıl 66 bin liraya çıkarılmıştı. Hemşirelik bölümünün bu yılki ücreti 25 bin 500 lira, fizik tedavi ve rehabilitasyon 28 bin 500 lira. Beslenme ve diyetetik ise 26 bin 500 lira olmuştu. Bu yıl enflasyon oranına göre bir planlamaya gidildi.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ: Önceki yıl tüm fakültelerin ücreti 35 bin liradan 42 bin 500 liraya yükseltilmişti. Meslek yüksekokulunun yıllık eğitim ücreti ise 16 bin 500 liradan 20 bin liraya çıkarılmıştı. Yaşar Üniversitesi Ege bölgesinde öğrenim açısından fiyat politikası en makul üniversitelerden birisi olarak göze çarpıyor.

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ: Geçen yıl fakülteler genelinde yüzde 13 zam yapılmıştı. 74 bin 750 lira olan diş hekimliği fakültesinin ücretine yüzde 13 zam yapılarak 85 bin liraya çıkarılmıştı. Önceki yıl 69 bin lira olan tıp fakültesi 78 bin, 57 bin 500 lira olan eczacılık 65 bin lira, 52 bin 900 lira olan hukuk 60 bin lira olmuştu. Bu yıl da enflasyon oranı dikkate alındı. Diğer lisans programlarının ücretleri ise 50 bin lira seviyesinde tutulurken, Sağlık bilimleri ile eğitim fakültesinin bu yılki ücretleri 40 bin lira seviyesine geldi.