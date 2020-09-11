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Ekonomi En fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-09-11 14:23:46 -
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,73 ile "İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon", yüzde 1,96 ile "Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,09 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,033340 2,73
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,748191 1,96
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 10,934007 1,09
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,747653 1,04
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,077953 1,03
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,930004 1,02
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039836 1,00
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,149894 0,97
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,106111 0,91
Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,405281 0,83

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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