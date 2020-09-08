En fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,60 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 2,12 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,09 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,101824
|3,60
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,041375
|2,12
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|41,909805
|2,09
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,885511
|1,97
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,408877
|1,94
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,922693
|1,90
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,133537
|1,84
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,053394
|1,81
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,075837
|1,74
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,165906
|1,74
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)