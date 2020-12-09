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Ekonomi En fazla kazandıran BES fonları
Ekonomi

En fazla kazandıran BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-12-09 15:16:42 -
En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,66 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF", yüzde 1,61 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,52 ile "Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0750641,66
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,1249741,61
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,1312561,52
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,0794741,52
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF0,1705631,52
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,1505901,52
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0463911,47
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0487811,43
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0523121,43
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0542041,41

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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