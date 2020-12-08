En fazla kazandıran BES fonları
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,99 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,96 ile "Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF" ve yüzde 0,88 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,052519
|1,99
|Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF
|0,022776
|0,96
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,028272
|0,88
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,103755
|0,76
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,029375
|0,75
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,102389
|0,74
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,129667
|0,72
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,183522
|0,70
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,074784
|0,67
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Değ. EYF
|0,074164
|0,66
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)