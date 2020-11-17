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Ekonomi En fazla kazandıran BES fonları
Ekonomi

En fazla kazandıran BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-11-17 15:30:07 -
En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,51 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,93 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,22 ile "Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0479482,51
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0421791,93
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,1083321,22
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0737541,14
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0448521,09
NN Hay. Em. Altın EYF0,0304011,08
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0487191,07
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0506191,07
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0487981,07
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0477161,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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