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Ekonomi En fazla kazandıran BES fonları
Ekonomi

En fazla kazandıran BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-09-08 15:22:02 -
En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,50 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 1,49 ile "HEM Katılım Hisse Senedi EYF", yüzde 1,48 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,031268 1,50
HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,028547 1,49
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,044469 1,48
VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,019821 1,47
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,036860 1,46
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,035862 1,36
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,021487 1,16
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,088363 1,06
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,056675 0,97
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,041751 0,97

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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