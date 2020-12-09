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Ekonomi En fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-12-09 15:13:21 -
En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,70 ile "İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon”, yüzde 0,71 ile "Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu" ve yüzde 0,68 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,041949-1,70
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,029291-0,71
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,117609-0,68
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,025310-0,67
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,068443-0,61
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,112569-0,58
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,043232-0,58
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,864892-0,56
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,227223-0,55
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,041057-0,53

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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