En fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,70 ile "İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon”, yüzde 0,71 ile "Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu" ve yüzde 0,68 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,041949
|-1,70
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,029291
|-0,71
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,117609
|-0,68
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025310
|-0,67
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,068443
|-0,61
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,112569
|-0,58
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,043232
|-0,58
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,864892
|-0,56
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,227223
|-0,55
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,041057
|-0,53
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)