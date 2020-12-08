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Ekonomi En fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-12-08 14:16:36 -
En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,47 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF”, yüzde 2,45 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,42 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF13,622506-2,47
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,098257-2,45
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,049802-2,42
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)102,593598-2,18
Actus Portföy His. Sen. Fonu2,631513-1,20
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,113967-1,11
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu1,518655-0,94
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,034311-0,80
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,079467-0,69
Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)5,984526-0,66

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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