  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi En fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-09-08 15:20:21 -
En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,97 ile "Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu", yüzde 1,83 ile "Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu", yüzde 0,83 ile "İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,019985 -1,97
Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,579563 -1,83
İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,037943 -0,83
KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,744544 -0,80
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,543186 -0,50
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023007 -0,35
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,018881 -0,31
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,106104 -0,24
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,186250 -0,22
Gedik Portföy Altın Fon 0,994781 -0,18


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Körfez İşbirliği Konseyi'nden ihanet gibi açıklama: Filistin davası ticarete dönüştürüldü
Dünya

Körfez İşbirliği Konseyi'nden ihanet gibi açıklama: Filistin davası ticarete dönüştürüldü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasındaki normalleşmeye ilişkin Filistinli grupların toplantısında yapılan eleştirilere tepki gö..
Onlarca hükümet yetkilisi ve askere idam cezası verdiler
Dünya

Onlarca hükümet yetkilisi ve askere idam cezası verdiler

Yemen'de İran'ın desteklediği Husilere bağlı sözde mahkeme, Suudi Arabistan'a yardım etmek ile suçlanan 109 hükümet yetkilisi ile asker hakk..
Kriz çıkaracak iddia! İran üzerinden Ermenistan’a askeri teçhizat gönderiyorlar
Dünya

Kriz çıkaracak iddia! İran üzerinden Ermenistan’a askeri teçhizat gönderiyorlar

Rusya’nın askeri teçhizatlarını İran üzerinden Ermenistan'a gönderdiği iddia edildi.
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı