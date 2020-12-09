En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,70 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 0,67 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" ve yüzde 0,63 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,028073 -0,70 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,029179 -0,67 Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,014217 -0,63 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,093867 -0,59 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,097016 -0,58 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,125512 -0,58 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,102725 -0,56 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,142413 -0,56 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,042463 -0,55 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,143272 -0,55

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)