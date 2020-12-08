En fazla kaybettiren BES fonları
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,12 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,97 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF" ve yüzde 0,93 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,071870
|-2,12
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,019601
|-0,97
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,047522
|-0,93
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,019895
|-0,49
|VEM Katkı EYF
|0,019251
|-0,47
|HEM Katkı EYF
|0,019057
|-0,47
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,071105
|-0,47
|ZEM Katkı EYF
|0,020435
|-0,46
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,019755
|-0,44
|HEM Dinamik Değişken EYF
|0,024273
|-0,44
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)